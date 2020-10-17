 

Киев обрадовался решению США по авиаперелетам над Крымом

17.10.2020, 2:08, Новости дня

Киев приветствует решение США разрешить авиаперелеты над территорией Крымского полуострова, так как это увеличит поступления в украинский бюджет, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Приветствуем решение американских партнеров, а именно федеральной авиационной администрации департамента транспорта США об отмене с 27 октября запрета на полеты гражданскими американскими эксплуатантами маршрутами, которые включают авиапространство временно оккупированной территории АРК (Автономной республики Крым – прим. ВЗГЛЯД). Этот шаг является подтверждением того, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации как в Симферопольском летном районе, так и в международном воздушном пространстве», – написал Енин в Facebook.

По его словам, данное решение позволит эффективно использовать транспортный потенциал Украины и значительно увеличит поступления в казну страны.

Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение отменить запрет на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя, который действовал с 2014 года. Авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя газете ВЗГЛЯД уведомление Федерального авиационного управления США, заявил, что «американские и европейские компании заинтересованы в воздушной зоне Крыма по экономическим соображениям».

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение разрешить американским авиакомпаниям осуществлять полеты гражданских лайнеров рядом с Крымом «просветлением» в умах властей Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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