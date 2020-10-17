 

В США ученые разработали тест для выявления и лечения опасных опухолей

17.10.2020, 2:00, Разное

В США исследователи смогли разработать тест, позволяющий выявить клетки опасных опухолей. С помощью новой системы можно будет создавать препараты для лечения рака.
Научные сотрудники Калифорнийского университета уже приступили к проведению тестирования разработки под названием BO-112 на людях. Препарат, чья молекулярная основа является имитацией структуры молекулы РНК, присутствующей внутри некоторых видов вирусов, способен обманывать клетки-патогены.

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Nature Biomedical Engineering, тест был опробован на глиобластоме – наиболее частой и агрессивной форме опухоли головного мозга. С помощью BO-112 клеточная защита может усиливаться, что позволяет иммунной системе избавиться от опухоли. Это связано с тем, что новый препарат выдает себя за вирус и поражает маскирующиеся клетки рака. Средство прошло проверку на лабораторных мышах, избавившихся от меланомы; в эффективности инновации также убедились несколько десятков участников исследования, которым был введен BO-112.

Ученые надеяться, что благодаря разработке удастся существенно повысить эффект терапии раковых опухолей и укрепить иммунитет пациентов с онкологией. Ануш Калбаси, представляющий Калифорнийский университет, отметил, что после обнаружения тестом местонахождения клеток опасной опухоли можно будет использовать методы лечения, максимально воздействующие на патогены.



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