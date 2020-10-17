 

“Щелканье” в ушах: ученые рассказали о посткоронавирусных симптомах у выздоровевших

17.10.2020, 2:00, Разное

Британские исследователи провели исследование, на основании результатов которого назвали ряд симптомов, появляющихся у переболевших COVID-19 уже после выздоровления. По словам исследователей, некоторые из проявлений являются весьма неожиданными.
Ученые, представляющие Лондонский Королевский колледж (Великобритания), подвергли тщательному анализу истории болезней около 60 тысяч жителей Соединенного Королевства. Выяснилось, что уже после выздоровления от COVID-19, спустя несколько месяцев после изначальной постановки диагноза, пациенты сообщали о разнообразных изменениях в организме, появившихся у них. Симптомы, к числе которых относятся одышка, хроническая усталость и затуманенное сознание, можно считать характерными и для самой болезни, а вот несколько типов сенсорных изменений привлекли внимание исследователей своей неординарностью. Так, ряд переболевших пациентов рассказали о наличии мигающих огоньков в глазах, звоне, жужжании и “щелканьи” в ушах, а также о повышенной жажде.

Кроме того, специалисты отметили, что после выздоровления от COVID-19 нередки осложнения в таких областях организма, как нервная и сердечно-сосудистая системы. Также уже после исчезновения коронавируса могут наблюдаться проблемы с дыхательной системой и психологическим здоровьем. Об этом пишет The Sun.



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