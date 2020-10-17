 

«Варяг» отстрелялся по воздушной цели «врага» и кораблю в Японском море

17.10.2020, 2:00, Разное

Российский военный флот провел очередные учения в Японском море. В его рамках ракетный крейсер «Варяг» отстрелялся по кораблю и воздушной цели «врага».
Стрельбы в акватории Японского моря производились в рамках учений военных подразделений Восточного военного округа России. Запланированные маневры включали отработку отражения угроз с воздуха с применением 13-миллиметровых артиллерийских орудий АК-130. Кроме того, военнослужащими во время учений использовались ряд шестиствольных автоматических установок типа АК-630.

Стрельба производилась по тренировочной мишени, которая сбрасывалась для этого на парашюте. Еще одной задачей крейсера «Варяг» было уничтожение макета плавающей мины, а также нанесение ракетного удара по мишени, которая по задумке должна была имитировать корабль гипотетического врага.

Крейсер «Варяг» был построен почти сорок лет назад, в 1979-1980 годах. В строй ВМФ Советского Союза судно вошло в 1989 году, в августе 2020 года крейсер принимал участие в учениях «Океанский щит-2020», где вместе с подводным крейсером «К-186 Омск» произвел стрельбу из ракет по вероятному противнику в акватории Берингова моря. При этом боеголовкой «Вулкан» «Варяг» смог поразить цель на расстоянии 450 километров. Как пишет «Политэксперт», участие в очередных учениях показали новые возможности военно-морского флота России.



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