«Дочка» Газпрома отказалась считать долг Белоруссии за газ погашенным

17.10.2020, 1:48, Новости дня

Белорусская «дочка» Газпрома получила в пятницу денежные средства от белорусской стороны за поставленный природный газ, но не считает, что этот вопрос полностью решен, поскольку еще не оплачена пеня за несвоевременную оплату газа, говорится в заявлении ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

«ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 16 октября 2020 года получило от газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Нафтан» денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре 2020 года (ГПО «Белтопгаз») и в мае-сентябре 2020 года (ОАО «Нафтан»)», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Также уточняется, что не подписаны акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года ОАО «Нафтан»в нарушение договоров на поставку природного газа, акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз».

«В платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена», – отмечено в сообщении.

В этой связи в компании отметили, что белорусская «дочка» Газпрома не считает ситуацию с расчетами за газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени.

Ранее пресс-секретарь минэнерго республики Ольга Козлович сообщила, что Белоруссия полностью рассчиталась с Газпромом за поставки природного газа в январе–сентябре 2020 года.

Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Белоруссии финансовый кредит из средств фонда в объеме 500 млн долларов.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что РФ в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в середине сентября. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Кремль сообщал, что РФ не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.