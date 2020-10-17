 

«Дочка» Газпрома отказалась считать долг Белоруссии за газ погашенным

17.10.2020, 1:48, Новости дня

Белорусская «дочка» Газпрома получила в пятницу денежные средства от белорусской стороны за поставленный природный газ, но не считает, что этот вопрос полностью решен, поскольку еще не оплачена пеня за несвоевременную оплату газа, говорится в заявлении ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

«ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 16 октября 2020 года получило от газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Нафтан» денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре 2020 года (ГПО «Белтопгаз») и в мае-сентябре 2020 года (ОАО «Нафтан»)», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Также уточняется, что не подписаны акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года ОАО «Нафтан»в нарушение договоров на поставку природного газа, акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз».

«В платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена», – отмечено в сообщении.

В этой связи в компании отметили, что белорусская «дочка» Газпрома не считает ситуацию с расчетами за газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени.

Ранее пресс-секретарь минэнерго республики Ольга Козлович сообщила, что Белоруссия полностью рассчиталась с Газпромом за поставки природного газа в январе–сентябре 2020 года.

Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Белоруссии финансовый кредит из средств фонда в объеме 500 млн долларов.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что РФ в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в середине сентября. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Кремль сообщал, что РФ не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Кулеба заявил, что украинцы из Греции не будут депортированы

25.08 / Рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на €1,2 млрд

22.07 / Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

25.06 / Для приема заболевших COVID-19 в Украине разворачивают больницы второй волны – Шмыгаль

16.10 / Das Erste – необходимость компромисса по брекситу — единственное, в чём ЕС единодушен

09.10 / Раненные в Карабахе российские журналисты вернулись в Москву

25.07 / Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек

10.10 / Москва назвала «Новичок» западным брендом

12.07 / Польша: второй тур президентских выборов

13.07 / Мнения: Медиастарцы как продукт времени и пиара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска