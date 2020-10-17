Daily Sabah – в Турции за неделю зафиксировали 50 смертей от отравления поддельным алкоголем

17.10.2020, 1:40, Новости дня

По всей Турции только за минувшую неделю произошло 50 смертельных случаев отравления контрафактной алкогольной продукцией, пишет Daily Sabah. Как подчёркивается в материале газеты, печальная статистика связана с заменой производителями контрафакта подорожавшего этилового спирта на дешёвый, но крайне опасный метиловый.



Reuters

В Турции, где набирает обороты кампания по борьбе с контрафактным алкоголем, за минувшую неделю было зарегистрировано 50 смертей от употребления таких алкогольных напитков, пишет Daily Sabah.

По данным турецкого издания, в течение прошлой недели о смертельных случаях от употребления поддельной алкогольной продукции сообщалось по всей стране. Этот удручающий тренд связывают с использованием производителями контрафакта токсичного метилового спирта из-за роста цен на этанол, говорится в материале газеты.

По данным Daily Sabah, наиболее высокая смертность от отравления поддельными напитками была зафиксирована в западной провинции Измир — там за последние дни зарегистрировали три смертельных случая, в результате чего их общее число с 9 октября достигло 21. В Стамбуле за тот же период погибло 10 человек, а остальные смертельные случаи произошли в провинциях Кырыккале, Мугла, Айдын, Трабзон и Зонгулдак, перечисляет обозреватель издания.

Правоохранительные органы Турции с 9 октября задержали в связи с отравлениями 227 подозреваемых, 63 из которых по результатам проверок оставили под стражей. Среди них — лидер преступной группировки, поставлявшей контрафактный алкоголь продавцам по всей стране. Полиция также конфисковала несколько тонн поддельных напитков — только в среду в ходе спецопераций было конфиксовано в общей сложности 3232 литра контрафакта. Кроме того, правоохранительные органы стали активнее проводить проверки в алкогольных магазинах на предмет продажи поддельных напитков, пишет Daily Sabah.

Как отмечается в материале газеты, профессор Университета Гази (Анкара) Мустафа Ильхан в интервью турецким СМИ напомнил, что употребление даже небольшого количества метилового спирта может привести к тяжёлому поражению организма и смерти. По словам Ильхана, отравление метанолом может проявляться различными симптомами, включая головную боль, тошноту, боли в животе, помутнение зрения и диарею. Как подчеркнул профессор, при подозрении на отравление метиловым спиртом делать промывание желудка пострадавшему бесполезно — помочь ему смогут лишь в больнице.