DT – в ход пошли камни и сковородки — «гребешковая война» в Ла-Манше вспыхнула с новой силой

17.10.2020, 1:40, Новости дня

В Ла-Манше французские рыбаки вновь окружили и атаковали британские рыболовные лодки, что вызвало опасения относительно роста напряжённости в проливе, пишет The Daily Telegraph. При этом британские рыбаки жалуются на то, что несмотря на неоднократные нападения, французам каждый год «всё сходит с рук».



Reuters

«Гребешковая война» вновь вспыхнула в проливе Ла-Манш после столкновения британских и французских траулеров, в ходе которого рыбаки выпускали сигнальные ракеты и даже кидались кухонной утварью, сообщает The Daily Telegraph.

Как стало известно, в понедельник рано утром около 20 французских судов окружил две британские лодки Girl Macey и Golden Promise. «Враждебно настроенные» французские рыбаки закидали экипаж британских траулеров камнями и сковородками и даже вылили масло на Girl Macey, прежде чем выпустить в сторону корабля сигнальные ракеты.

«Когда я услышал об этом, я был очень обеспокоен, что если бы эта ракета попала в рулевую рубку, лодка сгорела бы, и помогли бы французы? — заявил владелец судна Golden Promise Дерек Мередит. — Лодка пошла бы на дно, и французы просто оставили бы наших мальчиков тонуть».

При этом владелец судна полагает, что напряжённость в Ла-Манше возрастает, сетуя на то, что из года в год им «всё сходит с рук».

Мередит также призвал Королевский флот помочь британским рыбакам, отметив, что они регулярно подвергаются нападениям, выполняя свою работу. По его словам, несмотря на растущую напряжённость и обострение конфликта, власти не принимают никаких действий, чтобы защитить рыбаков, экипаж лодок остаётся «на произвол судьбы».

Как пишет The Daily Telegraph, очередной конфликт вызвал опасения относительно того, что столкновения усугубляются и могут даже привести к гибели кого-либо из рыбаков.

С каждым годом напряжённость в британских водах лишь растёт, из-за того что британским рыбакам разрешено ловить рыбу круглый год, а французам — с 15 мая по 1 октября. В связи с этим французы пытаются не допускать британские лодки в хорошие районы.

Тем не менее шкипер Golden Promise Брайан Уиттингтон заявил, что для того, чтобы кормить семью, был вынужден вернуться в Ла-Манш уже на следующий день. При этом он «мысленно готов» к нападению французских рыбаков, которые, по его словам, атакуют не впервые и делают это только в темноте.