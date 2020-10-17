Посольство РФ запросило у Франции сведения о нападении под Парижем

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17.10.2020, 1:08, Новости дня

Посольство РФ в Париже запросило у властей Франции сведения о человеке, совершившем в пятницу вечером убийство учителя в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщил руководитель пресс-службы российского посольства Сергей Паринов.

«На данный момент мы не располагаем информацией о гражданстве подозреваемого в совершении преступления. Мы запросили французские компетентные органы на этот счет», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

Накануне во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Неназванные источники телеканал BFMTV утверждают, что преподавателя обезглавил 18-летний подросток чеченского происхождения, якобы родившийся в Москве. Официального подтверждения ни одной из версий пока нет.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ. На место событий прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.



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