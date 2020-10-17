 

Мнение: эксперимент

17.10.2020, 1:05, Разное

 Действительно удалость выжать почти 40 капель (в моем случае 39) огненой воды из почти пустой бутылки водки. Народ всегда в экспедициях об этом преупреждал, но по молодости терпения не было проверить.
 Кстати об экспериментах.
 Вот тут беларусы экспериментируют вовсю.

 Силовики  уже предупредили, что будут стрелять боевыми по слишком недовольным беларусам и испробовали слезоточивый газ на бунтующих минских стариках и старухах.
 Это начальная стадия эксперимента, за которой с удовольствием наблюдает Кремль и его российский народ.
 Следующей стадией будет использование бульдозеров против минских пенсионеров.
   Если это мера покажет свою эффективность (сохранение боезарядов, уменьшение количества недовольных и сокращение выплат из пенсионного фонда), то Лукашенко перейдет к третьей стадии эксперимента, с надеждой, что и Кремль будет пользоваться той же вакциной в случае майданной заразы.

Источник: Теория элит



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