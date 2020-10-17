 

Мнение: Радио Ковид-FM

17.10.2020, 1:00, Разное

Мда, ковидобесы теряют берега… некогда любимое радио Бизнес-ФМ окончательно превращено в “Радио Ковидобесия”. Они так активно и беспардонно топят за карантины, маски и перчатки, делают настолько нарочитые “подборки мнений”, так старательно запугивают “невероятным вирусом”, что, похоже, даже забегают впереди паровоза, “выгнали из гестапо за жестокость”. Слушать стало невозможно.

Причем – что особенно печально – дело, возможно, не только в банальной проплаченности; очень похоже, они там все реально свихнулись. Давеча Георгий Бовт, который у них там начитывает агитматериалы – в принципе, давний френд, мы и лично знакомы – пришел ко мне в комменты в крайне возбужденном состоянии, с порога обличил, что я “недооцениваю необходимость строгих мер”, пообщался немного с другими комментаторами, потом прочел совсем уж невинную мою запись о том, что Новосибирске почему-то фиксируют в 10 раз меньше “ковидных” на душу населения, чем в Москве, окончательно взбесился и меня забанил.

То есть та самая “атмосфера ненависти”, которую многие по наивности принимают за “корпоративное единство”. Буду, видимо, все ж переползать на “Эхо Москвы” – там хотя бы все уже давно сбрендили безотносительно ковида. Хотя про них я узнал совсем уж сногсшибательную новость: сотрудникам “Эха Москвы” официальным распоряжением запрещено… пользоваться общественным транспортом.

Пешком, видимо, велено на работу ходить. Пешком и в масках.

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Источник: Размышления вольного социолога



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