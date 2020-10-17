 

Мнение: “Neon Synth Socialist State”

17.10.2020, 0:55, Разное

Отличное видео на тему недавнего военного парада https://colonelcassad.livejournal.com/6234984.html в Пхеньяне в честь 75-я летия Трудовой Партии Кореи.


Слезы радости.


Плюс познавательная страничка на тему северо-корейской "кузькиной матери", с помощью которой Пхеньян "диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу".


Северо-корейская ракетно-ядерная программа – серьезная угроза безопасности.
Скоро рассмотрение оборонного бюджета на 2021-й год.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Анджелина Джоли направила щедрое пожертвование двум 6-летним продавцам лимонада в Лондоне

13.10 / Исинбаева неловко оправдалась за несвязную речь в беседе с Путиным

16.10 / Трамп назвал себя первым после бога

30.07 / Подборка сообщений из Белоруссии

20.07 / Ученые рассказали о влиянии физических тренировок на психологическое состояние

23.07 / Эксперт рассказала, на чём стоит сосредоточиться России в Арктике

11.09 / ЛНР будет судиться с BMW за использование их государственного флага в логотипе серии BMW М

23.07 / Скандалы: Марию Давыдову подвело «Деловое сообщество»

31.07 / Мнение: “Одиозная трактовка белорусской стороны”

24.09 / Война экосистем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска