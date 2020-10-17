Мнение: “Neon Synth Socialist State”

17.10.2020, 0:55, Разное

Отличное видео на тему недавнего военного парада https://colonelcassad.livejournal.com/6234984.html в Пхеньяне в честь 75-я летия Трудовой Партии Кореи.



Слезы радости.



Плюс познавательная страничка на тему северо-корейской "кузькиной матери", с помощью которой Пхеньян "диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу".



Северо-корейская ракетно-ядерная программа – серьезная угроза безопасности.

Скоро рассмотрение оборонного бюджета на 2021-й год.