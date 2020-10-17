 

Житель Харькова требовал $20 тыс. от следователя ГБР за неразглашение информации

17.10.2020, 0:45, Новости дня

В Харькове задержали мужчину, который требовал неправомерную выгоду от следователя Госбюро расследований и его знакомого за неразглашение личной информации, прекращение проведения негласных следственных действий  в отношении следователя ГБР и непередачу полученных сведений руководству бюро. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба ГБР.

“По предварительной информации, житель Харькова, действуя по предварительному сговору с другими лицами Государственного бюро расследований, требовал от следователя ГБР и его знакомого $20 тыс.”, – сказано в сообщении.

Следователи ГБР задержали мужчину во время получения денег. Подозреваемому собираются сообщить о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Тысячи лондонцев вышли на протест против нового карантина

10.08 / Мужчина ударил ледорубом в лицо полицейского в московском храме

05.08 / В Харькове очень напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19

26.08 / Видео: Причерноморье в огне

06.08 / Москва обвинила Вашингтон в попытке заглушить предложения о сотрудничестве

24.07 / Forbes подсчитал возросшее за время пандемии богатство российских миллиардеров

03.07 / Украина, Грузия и Румыния призывают США и НАТО усилить присутствие в Черном море

13.07 / Анджей Дуда победил на выборах президента Польши

03.08 / Трамп в понедельник подписал указ о приоритетном найме американцев

11.09 / В случае победы на выборах Байден вторгнется в Сирию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска