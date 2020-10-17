 

Макрон назвал терактом убийство преподавателя в пригороде Парижа

17.10.2020, 0:45, Новости дня

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал террористическим актом убийство преподавателя в одном из прогородов Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

Макрон заявил, что произошедшее – “характерный исламистский террористический акт”. Он подчеркнул, что профессор истории умер за то, что учил детей свободе слова. 

На данный момент ни имени убитого, ни других подробностей правоохранители не сообщают. Издание пишет, что  прокурор расскажет о случившемся в ближайшие несколько часов.

По данным издания, нападавшим был 18-летний чеченец, уроженец Москвы. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.

Инцидент произошел вечером 16 октября.

Незадолго до смерти преподаватель рассказывал своим ученикам на уроке о свободе слова и ее связи с рисованием карикатур на пророка Мухаммеда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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