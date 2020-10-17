COVID-19: к чему готовиться дальше?

17.10.2020, 0:40, Разное



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«Карантикулы» и прогнозы «знакомого из администрации»

В конце марта президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с сохранением заработной платы, после чего начались самые странные каникулы в нашей жизни. Одновременно Москва и регионы начали вводить режим самоизоляции по образу и подобию зарубежных стран: россиянам запрещалось покидать свои дома за исключением неотложных поводов — похода в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы. Школы перешли на дистанционное обучение, многие компании начали работать удаленно. Срок «карантикул» продлевался дважды. 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии ограничительных мер, после чего другие регионы также приступили к отмене локдауна.

Эффективность самой «драконовской» меры сдерживания заболеваемости по-прежнему остается предметом острой дискуссии во всем мире. Она дает кратковременный эффект, а последствия для экономики оказались разрушительными: весь мир подсчитывает убытки от блокировок. Оценить пользу «карантикул» в РФ весьма непросто, поскольку минимальные показатели суточного числа новых заболевших были выявлены в разгар лета, когда самоизоляция давно закончилась. Сравнение индекса самоизоляции с динамикой заболеваемости в некоторых регионах показывает, что рост новых случаев COVID-19 в большей степени связан с локальными вспышками и отдельными событиями — например, празднованием Пасхи.

Что нас ждет?

Все лето россияне обсуждали тревожные слухи о том, что с 20 сентября «нас опять всех закроют» со ссылкой на «знакомого из администрации», уже ставшего сетевым мемом. Его зловещие прогнозы не сбылись, однако взрывной рост заболеваемости показал, что он не так уж далек от правды. Еще в начале сентября Сергей Собянин отметал слухи о возможном карантине в Москве, а 25 сентября мэрия ввела режим самоизоляции для пожилых и распорядилась перевести на «удаленку» не менее 30% персонала столичных организаций и сотрудников из групп риска.

Источник «Ведомостей» сообщил, что в настоящий момент столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму. Другой источник, близкий к правительству Москвы, говорит, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель.

Дальнейшее будет зависеть от динамики заболеваемости, однако «тревожные звоночки» о повторном всероссийском локдауне звучат уже сейчас: накануне правительство Ростовской области объявило режим самоизоляции. Также ограничена работа общепита и развлекательных заведений. В настоящий момент этот регион находится на четвертом месте по динамике заболеваемости после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

«Масочный режим», перчатки, антисептики и соцдистанция

Агрессивные «антимасочные» настроения, которые становятся предметом конфликтов с продавцами и охранниками в магазинах, во многом вызваны тем, что Всемирная организация здравоохранения лишь в июне сформулировала четкую позицию по этому вопросу. Еще в апреле Роспотребнадзор публиковал рекомендации ВОЗ, в которых заявлялось, что медицинская маска не нужна здоровым людям, «так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей». Тогда их советовали надевать только заболевшим, чтобы не заразить окружающих. В июне глава организации Адханом Гебрейесус сообщил о том, что в условии пандемии маски необходимо носить всем, поскольку заболевшие коронавирусом могут распространять вирус до появления симптомов, кроме того, велик процент бессимптомных носителей.

Новые рекомендации были разработаны на основе мета-анализа более 200 исследований и сравнительных наблюдений, которые показали высокую эффективность соблюдения социальной дистанции и ношения медицинских или многослойных тканевых масок. Респираторы класс N95 оказались еще более надежными, также выявлена очевидная польза щитков и очков.

Примечательно, что такую меру защиты как «ношение перчаток», активно пропагандируемую Роспотребнадзором, ученые даже не рассматривали. Очевидно, что перчатки защищают разве что от штрафов.

Что нас ждет?

Во всех странах, где ведется борьба с пандемией, делается упор на сохранение социальной дистанции, ношение медицинских масок, респираторов и защитных лицевых щитков и очков. И РФ не исключение: во всех регионах наблюдается усиление масочного режима. Как минимум, в ближайшее время нам всем придется ходить в масках.

Опять на «дистант»?

Прогнозы «знакомого из администрации» особенно тревожили родителей школьников, поскольку весенний опыт показал, что российская система образования не готова к формату дистанционного обучения. Однако взаимосвязь между открытием школ и ростом заболеваемости очевидна: в первую неделю учебного года более 1000 учителей заразились коронавирусом и не вышли на работу. Ежедневно появляются новости о закрытии на карантин классов и целых школ. В зарубежных странах рост заболеваемости также связывают с началом учебного года: например, во Франции спустя три недели после открытия на карантин ушли более 80 школ.

Чиновники Минпросвещения неоднократно заявляли, что не намерены возобновлять дистанционное обучение, но в Москве уже началось постепенное введение ограничений. Сначала были объявлены досрочные осенние каникулы на две недели, позже Сергей Собянин сообщил, что после каникул учащиеся старших классов на две недели будут учиться дистанционно. По словам мэра, старшие школьники больше подвержены заболеваемости, кроме того, они объективно лучше справляются с учебой на «удаленке», а их родителям не придется сидеть с ними дома.

Что нас ждет?

По данным источника BBC, столичные власти рассматривают возможность продлить школьные каникулы еще на неделю. Их длительность будет зависеть от динамики заболеваемости, и если ситуация будет ухудшаться, возможно введение дистанционного обучения. Это самый пессимистичный сценарий, но лучше к нему готовиться уже сейчас.

Отметим, что в США Дональд Трамп представил новый экспресс-тест на коронавирус, позволяющий за 15 минут выявить наличие вируса на слизистой носителя. Школы получат 100 млн экземпляров этого теста, чтобы власти штатов могли своевременно реагировать на локальные вспышки и поддерживать очное обучение. В РФ пока не рассматривается такая возможность, однако если американский опыт будет успешным, не исключено, что его будут внедрять и в других странах тоже.

Чекин в ночных клубах и другие эксперименты в развлекательной индустрии

Вчера мэрия Москвы объявила о начале эксперимента по введению чекина в ночных клубах Москвы. С 19 октября попасть в ночные клубы и бары можно будет только при регистрации номера телефона. На входе нужно будет сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер 7377. По словам Сергея Собянина, эта мера не предотвратит распространение коронавируса, но в случае выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех гостей о том, что они оказались в зоне риска.

В настоящий момент только в Ростовской области прекращена работа общепита и развлекательных заведений, в Москве и других регионов пока не спешат вводить такие меры.

Что нас ждет?

Представители развлекательной и ресторанной индустрии, опрошенные изданием Bell, заявили, что пока не получали никаких сигналов о карантине. Единственное исключение – это кинотеатры, их владельцы готовятся к возможному закрытию.

Весенний локдаун нанес сокрушительный удар по этой отрасли, поэтому большинство ресторанов и развлекательных заведений могут просто не выдержать повторного закрытия. Скорее всего, будут внедряться новые технологии для сдерживания заболеваемости. Накануне концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех сообщил о запуске производства установки «ЭкоШлюз», предназначенной для автоматической дезинфекции одежды и открытых участков тела посетителей ресторанов, торговых центров и других заведений. Обработка производится в течение 5 секунд, дезинфицирующий эффект сохраняется в течение трех часов, кроме того, система оснащена бесконтактным термометром и диспенсером для обработки рук антисептиком. Сколько будет стоить такая установка и смогут ли ее себе позволить развлекательные заведения и обещпит, пока неизвестно.