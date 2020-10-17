Дураки умирают первыми – Личное мнение
17.10.2020, 0:30, Разное
У инстаблогерки Софии Стужук умер муж. Умер от коронавируса и совершенно ожидаемо. Почему ожидаемо?
Идиоты часто плохо заканчивают: мрут раньше срока по причине собственной глупости.
Фото: Соцсети
Муж Стужук был, в моих глазах, совершеннейшим дебилом, как, впрочем, и сама инстаблогерка.
София в своё время удостоилась отдельной статьи у меня в блоге за то, что рожала дома в надувном бассейне, в присутствии не только мужа, но и двоих малолетних детей. В прямом эфире Эскортограма, естественно.
Вусмерть уботкесированная идиотка рисковала своей жизнью и жизнью ребёнка, когда в этом не было абсолютно никакой необходимости.
То же самое сделал её татуированный амбал, подцепив корону, в существовании которой он до болезни не верил.
Вот вам — три фразы из последнего поста покойного в Эскортограме. Прочитав это, вам тоже станет очевидно, что этот дебил сам себя угробил:
1) Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно.
2) Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации.
3) Я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома.
Московские врачи идиота госпитализируют, говорят: «У тебя — кислород низкий!» А он в ответ (прямая цитата):
Я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома.
Всё, что вам нужно знать о жене — на этих красноречивых фото:
Фото: Соцсети
Ну, и, в качестве вишенки на торте, — три цитаты от Софочки, чтобы вы понимали, насколько там всё плохо с интеллектом:
1) Когда вы повышаете энергетику, у Вас автоматически заполняются Ваши дыры.
2) На самом деле, мои ресницы – единственная печальная ситуация в текущем периоде моей жизни.
3) Я горжусь своими родами.
Все эти роженицы дома в ванной, антипрививочницы, открывательницы чакр и любители теорий заговора, согласно которым ковид — это выдумка Билла Гейтса, направленная на порабощение человечества, — все эти писи и их тупорылые мужья играют в русскую рулетку со своими собственными жизнями и жизнями своих детей.
Один уже доигрался.
Жалко? Мне — нет.
Источник: Лена Миро
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