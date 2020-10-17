Дураки умирают первыми – Личное мнение

17.10.2020, 0:30, Разное

У инстаблогерки Софии Стужук умер муж. Умер от коронавируса и совершенно ожидаемо. Почему ожидаемо?

Идиоты часто плохо заканчивают: мрут раньше срока по причине собственной глупости.



Фото: Соцсети

Муж Стужук был, в моих глазах, совершеннейшим дебилом, как, впрочем, и сама инстаблогерка.



София в своё время удостоилась отдельной статьи у меня в блоге за то, что рожала дома в надувном бассейне, в присутствии не только мужа, но и двоих малолетних детей. В прямом эфире Эскортограма, естественно.

Вусмерть уботкесированная идиотка рисковала своей жизнью и жизнью ребёнка, когда в этом не было абсолютно никакой необходимости.

То же самое сделал её татуированный амбал, подцепив корону, в существовании которой он до болезни не верил.

Вот вам — три фразы из последнего поста покойного в Эскортограме. Прочитав это, вам тоже станет очевидно, что этот дебил сам себя угробил:

1) Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно.

2) Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации.

3) Я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома.

Московские врачи идиота госпитализируют, говорят: «У тебя — кислород низкий!» А он в ответ (прямая цитата):

Я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома.



Всё, что вам нужно знать о жене — на этих красноречивых фото:



Фото: Соцсети

Ну, и, в качестве вишенки на торте, — три цитаты от Софочки, чтобы вы понимали, насколько там всё плохо с интеллектом:

1) Когда вы повышаете энергетику, у Вас автоматически заполняются Ваши дыры.

2) На самом деле, мои ресницы – единственная печальная ситуация в текущем периоде моей жизни.

3) Я горжусь своими родами.



Все эти роженицы дома в ванной, антипрививочницы, открывательницы чакр и любители теорий заговора, согласно которым ковид — это выдумка Билла Гейтса, направленная на порабощение человечества, — все эти писи и их тупорылые мужья играют в русскую рулетку со своими собственными жизнями и жизнями своих детей.

Один уже доигрался.

Жалко? Мне — нет.