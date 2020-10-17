 

К посольству РФ в Ереване вышли армянские женщины

17.10.2020, 0:08, Новости дня

У посольства РФ в Ереване прошел митинг армянских женщин, которые выступили за немедленное прекращение боестолкновений в Карабахе, сообщила пресс-служба диппредставительства.

«У посольства прошел митинг армянских женщин, выступающих за немедленное прекращение огня. С представителями собравшихся встретился посол РФ [Сергей Копыркин], который выразил глубокие соболезнования всем матерям, потерявшим своих сыновей. Глава дипмиссии подчеркнул, что в РФ трагедию армянского и азербайджанского народов воспринимают как свою собственную. Именно поэтому наша страна предпринимает поистине титанические усилия для того, чтобы боевые действия завершились и был возобновлен переговорный процесс», – цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

В посольстве отметили, что в недавнем обращении к нации армянский премьер Никол Пашинян выразил благодарность РФ за предпринимаемые шаги. «В этой связи хотели бы обратить внимание на одно парадоксальное обстоятельство. Требование немедленно остановить конфликт, прозвучавшее от собравшихся, причем в ультимативной форме, адресовано почему-то именно той стране, которая и предпринимает реальные, практические шаги с этой целью», – добавили в дипмиссии.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что войну между Азербайджаном и Арменией спровоцировала Турция. Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия в Карабахе спланировала Анкара. Турция в свою очередь потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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