 

В ООН заявили, что «очень сильно надеются» на новый СНВ-3

17.10.2020, 0:08, Новости дня

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей РФ и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), сообщил представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

«Я не хочу давать комментариев по поводу тех или иных позиций, которые может занимать каждая сторона. По мнению генерального секретаря, продление СНВ-3 должно быть приоритетным. Мы очень сильно надеемся, что стороны – РФ и США – договорятся о дальнейших шагах», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Он отметил, что в ООН не могут «недооценивать необходимость продления этого договора».

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок.



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