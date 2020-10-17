 

Хрусталев рассказал, как мечтал уйти от Урганта

17.10.2020, 0:08, Новости дня

Телеведущий Дмитрий Хрусталев сообщил, что ему было трудно работать с Иваном Ургантом на Первом канале, он даже хотел покинуть шоу.

«Я видел, что он одеяльщик. Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый», – поделился Хрусталев в интервью для YouTube-канала «А поговорить?», передает РИА «Новости».

Он признался, что до прихода на Первый канал его отговаривали от работы с Ургантом. «Очень тяжело мне было. Думал: «Все! Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!» – рассказал Хрусталев.

При этом он подчеркнул, что смог удержаться в «Вечернем Урганте», когда ситуация «вырулилась». Хрусталев признался, что сначала очень некомфортно чувствовал себя рядом с Ургантом.

«Действовал как Каа на бандерлогов. Мы с авторами общаемся, я веселюсь, но входит он, и я не могу слова сказать! Пришел более смешной и активный, чем я», – поделился ведущий.

При этом артист признался, что участвует в проекте с Ургантом не ради большого гонорара, а для того, чтобы научиться «быть вторым».

«Мне интересно это. Ведь человек должен достойно делать что-то, независимо от того на каком он месте», – отметил он.

Хрусталев добавил, что в шоу на Первом канале получил возможность работать в жанре импровизации, а имя Митя для него сценический псевдоним, «маска» подхалима.

«Он такой подхалим, иногда даже лизоблюд, подкидывающий главному ведущему шутки, он не претендует на то, чтобы самому говорить смешные вещи», – заключил ведущий.

Телеведущие Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант ведут юмористическое шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ранее телеведущие пошутили над «тайной» инаугурацией Лукашенко. В июне Ургант в своей программе прокомментировал фото нападающего футбольного клуба «Сочи» Александра Кокорина, купившего защитную маску из крокодиловой кожи за 30 тыс. рублей. В феврале телеведущие посмеялись над напавшей на таксиста фитнес-тренером. Ургант спародировал фитнес-тренера Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.



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