Человек-амфибия был?

17.10.2020, 7:01, Разное

Кто не видел фильма «Человек-амфибия»? Кто не восхищался фантазией А. Беляева, выдумавшего Ихтиандра, способного жить и на суше, и в море? Но выдумал ли писатель человека-рыбу?

С давних времен в сказаниях разных народов живут мифы, былины, легенды о странных существах, обитающих в воде, внешне напоминающих человека. У древних греков это тритоны и сирены, у славян – русалки, у западноевропейцев – морские девы, у арабов – жители моря, у кельтов – шелки и т.д.

В старинных хрониках, в судовых журналах неоднократно встречаются упоминания и описания виденных человеко-рыб.

Их видели

Английский мореплаватель Генри Гудзон 15.06.1608 года сделал запись в судовом журнале, что моряки его судна наблюдали морскую деву, долгое время плывшую рядом с судном.

Англичанин Ричард Уитбурн писал, что в 1610 году он и его матросы видели морскую деву у берегов Ньюфаундленда. Моряки спустили шлюпку и пытались поймать существо. Обитательница океана не стала уходить на глубину, а наоборот, приблизилась и схватилась за борт лодки. Перепуганные матросы ударами весла отогнали ее и поспешили вернуться на судно.

Есть и более «свежие» свидетельства, оставленные людьми просвещенного XIX века.

8 сентября 1809 года школьный учитель из Сурсо (Северная Шотландия) видел на прибрежной скале обнаженную женщину, которая при его появлении нырнула в море.

В 1819 году в Ирландии возле берега в прибое видели очередную морскую деву. Сбежались зеваки, один из них выстрелил. Существо с пронзительным криком скрылось в воде.

Но «ихтиандров» не только видели издали

В 1830 году на побережье острова Бенбекьюла (Западная Шотландия) был найден странный труп. Свидетели описывали его как четырехлетнего ребенка, отмечали ненормально развитые груди. Рост 1,2 метра, длинные блестящие черные волосы, кожа мягкая и белая. Тело заканчивалось рыбьим хвостом, как у лосося, только без чешуи. Местный шериф, которому был представлен труп существа, оставил запись о событии, приказал сколотить гроб и захоронить тело.

В 1682 году в Италии у г. Сестри в прибрежных водах поймали «морского человека». Он прожил несколько дней.

В 1717 году у побережья Борнео также поймали нечто подобное. Существо посадили в бочку с водой, где оно прожило четыре дня.

В 1737 году рыбакам города Экстер (Англия) попалось в сеть существо, напоминающее человека с рыбьим хвостом. Перепуганные рыбаки забили существо палками.

Ихтиандр Франциско де ла Касаре

Икер Хименес Элизари, испанский журналист, в церковных хрониках нашел странную историю о Франциско Вега де ла Касаре. Уроженец морского поселка Лиерганес с малых лет был заправским пловцом и ныряльщиком. В 16 лет родители отправили его в Лас-Аренас, стоящий на берегу бискайского залива, учиться плотницкому ремеслу. В 1647 году родители получили страшную весть: Франциска во время купания сильным течением унесло в море.

В 1679 году рыбаки выловили «морского дьявола». Это был рослый юноша с почти прозрачной кожей и копной рыжих волос. Вдоль живота и спины была чешуя, между пальцев – перепонки. 12 человек с трудом могли удержать рвавшегося из их рук «дьявола». Три недели францисканские монахи изгоняли бесов из несчастного. Сквозь невнятное бормотание одному монаху послышалось «Лиерганес», куда пойманного и повезли. Сеньора де ла Касар и ее сыновья признали в «морском дьяволе» сына и брата. Два года прожил Франциско в семье. В 1682 году он смог выбраться из-под замка, сразу же помчался к морю и с радостным криком бросился в волны. Несколько раз показалась над водой его голова, а затем пропала.

Верить всему этому или нет? Океанологи в приватных беседах говорят, что океан изучен не более чем космос, и самые главные открытия еще впереди. Возможно, что разумные существа, которых человечество так настойчиво ищет в космосе, живут рядом с нами, стоит лишь протянуть руку.

А точнее, погрузить ее в воду.