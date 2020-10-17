“Радиовышки” изчезнувшей цивилизации

17.10.2020, 6:51, Разное

Объекты принято называть обелисками (или стелами), но существует вероятность того, что они не относятся ни к тем, ни к другим.

Подобные сооружения, среди которых есть 10 наиболее загадочных, находили много раз, а если быть точным – 170. Самый большой из них весил не менее 500 тонн, пока он не разрушился.

По фото кажется, что его либо сдуло, либо кто-то толкнул. Если бы он сломался из-за старости, то вряд ли бы он сложился именно так. Теперь самый большой обелиск весит всего 200 тонн, и его высота 24 метра.

Складывается впечатление, что тот, кто их строил, пытался создать некое подобие современной многоэтажки.

Есть отверстие, похожее на дверь с ручкой, что-то похожее на окна с рамами. А ведь в прошлом оконных рам не делали вообще. У людей была лишь дырка, через которую проходил свет и которую можно было прикрыть крышкой.

Конечно же, материал, из которого сделаны все эти артефакты, – базальт, твердость его почти такая же, как и у гранита. Отсюда, конечно же, появляются классические вопросы: как вырезали, обработали, доставили.

Ближайшее место базальтового хранилища находится очень далеко, поэтому вопрос о доставке очень актуален.

Местность, в которой установлены все эти обелиски, довольно каменистая и неровная. Каким образом люди могли доставить обелиск, не повредив его?

Ну и самое интересное – это их установка.

В наше время, когда пытались их восстановить, профессионалам пришлось использовать кучу рабочей силы и техники, которой, очевидно, не было у древних людей.

Я забыл упомянуть, что их возраст, по официальной версии, не менее 1600 лет. И еще я забыл сказать, что все они МОНОЛИТЫ.

Как именно их создавали и устанавливали за многие километры от базальтовых гор, простым людям, скорей всего, никогда не узнать.

Но все таки самый большой интерес у меня вызывают узоры окон и дверей. Для чего или кого они были сделаны? Может, они видели будущее?