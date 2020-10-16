Медики назвали улучшающее работу головного мозга и сердца лакомство

16.10.2020, 23:50, Разное

Медики назвали лакомство, позволяющее улучшить работу головного мозга и сердца, укрепить сосуды и предотвратить развитие атеросклероза, инсульта. Речь идет о горьком шоколаде, содержащим полезные для здоровья организма антиоксиданты.

Благодаря имеющимся в продукте флавоноидам к мозгу увеличивается приток крови, что способствует подаче большего количества кислорода и выведению токсинов. Употребление шоколада поможет избежать возникновения таких нейродегенеративных нарушений, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Если есть ежедневно немного популярного лакомства – можно улучшить память и внимание.

Сладкий шоколад полезен для гипертоников: он способствует снижению артериального давления, а при помощи содержащихся в нем веществ разжижается кровь и расслабляются сосуды. Медики отмечают, что горький продукт помогает снизить количество “плохого” холестерина в организме и повысить уровень “хорошего”. Его рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В шоколаде содержится большое количество магния, цинка, хрома, йода и других минералов, необходимых человеку. В темном шоколаде есть антиоксидант полифенол, защищающий клетки от воздействия свободных радикалов. Молекулы этих соединений способствуют замедлению роста раковых клеток. Продукт уменьшает риск развития диабета второго типа, защищает печень, легкие от воспалительных процессов.