“Долг – превыше всего!”: Эвелина Блёданс отправилась на гастроли несмотря на болезнь

16.10.2020, 23:50, Разное

Популярная актриса Эвелина Блёданс разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о плановой поездке на гастроли даже в нелегком состоянии здоровья. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.

В своем микроблоге артистка опубликовала свежий фотоснимок, который сопроводила описанием непростой ситуации, в которой оказалась на днях. Дело в том, что совсем недавно она почувствовала себя в преддверии гастролей очень плохо, а после прямого эфира женского марафона даже упала в бессилии с температурой. Однако ситуация была непростой, ведь спектакль в Выборге, запланированный ранее еще на апрель текущего года, уже был однажды перенесен из-за пандемии. Стоит отметить, что Эвелина Блёданс предусмотрительно исключила “фактор коронавируса”, сдав тест и получив отрицательный результат. Как призналась красотка, соблазн остаться дома вместе с сыном Семёном и подлечиться был очень велик, однако – актриса сделала выбор в пользу зрителей. “Я гипер-ответственный человек. Меня иногда саму от себя тошнит. Но! Для меня долг – превыше всего! Люди ждут! Работай! Мой лозунг суров: единственная причина неявки актера на спектакль – смерть”, – эмоционально резюмировала телезвезда.

Стоит отметить, что часть подписчиков выразила некоторое недоверие подобной самоотверженности, призвав Эвелину Блёданс более ответственно относиться к своему здоровье – как для себя, так и для сына. Большинство же поклонников с пониманием отнеслись к позиции любимицы, похвалив её и пожелав скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ГЛОБАЛМСК.РУ.