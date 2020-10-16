 

На снимках Антарктиды обнаружили загадочный объект идеально круглой формы

16.10.2020, 23:50, Разное

На снимках Антарктиды уфологам удалось обнаружить загадочный объект, имеющий идеально круглую форму. Пользователь MrMBB333, разместивший в Сети информацию о находке, отвергает версию естественного образования странного предмета.
По мнению виртуальных археологов, природа не могла бы создать объект с такой идеальной формой. Предмет внешне очень похож на диск черного цвета, имеющего светлую канву. Уфологи выявили таинственный артефакт благодаря приложению Google Earth. Местонахождение объекта – в районе координат 66°16’24.0″S 100°59’03.3″E. Сейчас части возможного космического аппарата находятся под грудой камней и булыжников, по этой причине не удается более детально разглядеть находку.

Пользователи глобальной паутины заинтересовались новой антарктической “достопримечательностью” и предложили свои варианты видения диска. Одни придерживаются “инопланетной” теории, считая, что предмет является каким-нибудь элементом космического корабля, принадлежащего представителям внеземной цивилизации.

Они могли нанести визит, когда Антарктида еще не была покрыта ледниками, однако пришельцам не удалось покинуть Землю из-за проблем с летательным устройством. Остатки космического корабля удалось увидеть благодаря активному таянию льдов. Сведения о находке никто из ученых пока не прокомментировал, поэтому остается только догадываться, что именно скрывается под видом черного диска на материке.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Нюша опубликовала пикантную фотографию в розовом купальнике

23.09 / Анастасия Решетова показала новый роскошный дом Тимати

28.08 / Джиджи Хадид рассказала о “беременной” фотосессии: “Это сложнее, чем я думала”

25.09 / “До трети инсультов врачи пропускают”: Ученые смогли найти биомаркеры микроинсульта

03.07 / Вот и вся любовь

28.09 / Мнение: Боевые действия в Карабахе. 27.09.2020. День

03.10 / Названа опасность рыбной диеты

26.07 / Путин провел телефонные переговоры с Зеленским

17.08 / “Я сказала “ДА”!”: Тата Блюменкранц сообщила о скором замужестве

25.08 / Экология покупок: как уменьшить количество мусора при посещении магазинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска