На снимках Антарктиды обнаружили загадочный объект идеально круглой формы

16.10.2020, 23:50, Разное

На снимках Антарктиды уфологам удалось обнаружить загадочный объект, имеющий идеально круглую форму. Пользователь MrMBB333, разместивший в Сети информацию о находке, отвергает версию естественного образования странного предмета.

По мнению виртуальных археологов, природа не могла бы создать объект с такой идеальной формой. Предмет внешне очень похож на диск черного цвета, имеющего светлую канву. Уфологи выявили таинственный артефакт благодаря приложению Google Earth. Местонахождение объекта – в районе координат 66°16’24.0″S 100°59’03.3″E. Сейчас части возможного космического аппарата находятся под грудой камней и булыжников, по этой причине не удается более детально разглядеть находку.

Пользователи глобальной паутины заинтересовались новой антарктической “достопримечательностью” и предложили свои варианты видения диска. Одни придерживаются “инопланетной” теории, считая, что предмет является каким-нибудь элементом космического корабля, принадлежащего представителям внеземной цивилизации.

Они могли нанести визит, когда Антарктида еще не была покрыта ледниками, однако пришельцам не удалось покинуть Землю из-за проблем с летательным устройством. Остатки космического корабля удалось увидеть благодаря активному таянию льдов. Сведения о находке никто из ученых пока не прокомментировал, поэтому остается только догадываться, что именно скрывается под видом черного диска на материке.