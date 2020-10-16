Проценко заявил о единичных случаях повторного заболевания COVID-19 в России

16.10.2020, 23:48, Новости дня

Врачи наблюдали единичные случаи повторного инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Единичные наблюдения (повторного заражения коронавирусом) есть. А раз есть единичные наблюдения, то, наверное, отрицать этот факт сложно. Другое дело, что все эти случаи на руке помещаются, поэтому настолько ли это выраженная клиническая проблема, пока непонятно», – цитирует Проценко ТАСС.

В интервью телеканалу «Дождь» Проценко сообщил, что в Коммунарке был один случай возможного повторного заболевания. При второй госпитализации пациента ПЦР-тест не смог точно выявить коронавирус, но клинический случай был схожий, отметил Проценко.

Ранее американские ученые зафиксировали первый документально подтвержденный случай повторного заболевания коронавирусом в США всего через полтора месяца после первой болезни.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказывал газете ВЗГЛЯД о причинах смерти повторно инфицированного коронавирусом пациента.