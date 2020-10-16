Врио главы Киргизии заявил о неготовности страны к пандемии

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16.10.2020, 23:48, Новости дня

Власти Киргизии и общественность страны должны признать, что система здравоохранения была не готова к коронавирусной пандемии, сообщил премьер-министр Садыр Жапаров, исполняющий обязанности президента.

«Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы многие руководители просто откладывали в «долгий ящик». Результатом стала неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19, а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения», – цитирует заявление Жапарова ТАСС.

В четверг президент Киргизии Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Тогда же спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства. По конституции республики после отставки президента, если спикер отказывается исполнять обязанности, то и. о. президента становится премьер-министр Киргизии.



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