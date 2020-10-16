В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

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16.10.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит слова представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5906 человек. На 16 октября в Москве выявлено около 353 тыс. случаев коронавируса, в общей сложности в городе вылечились более 270,2 тыс. пациентов.

В пятницу руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа выявленных случаев коронавируса по всей стране, призвав россиян «не ждать плато» и соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции.

Днем ранее в Москве умерли 54 пациента с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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