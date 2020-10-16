Foreign Policy – инвесторы уже воспринимают США как развивающийся рынок

16.10.2020, 23:31, Новости дня

Хотя в экономическом плане США остаются самым развитым из всех рынков мира, американская политика всё больше походит на политику формирующегося рынка, где слабые политические институты и поляризованное общество делают Америку слишком рискованным и непохожим на развитую экономику государством. Как пишет Foreign Policy, по мере приближения президентских выборов инвесторы ждут политической и социальной нестабильности, что может привести к экономическим трудностям, волнениям в обществе и обрушению рынков.



Reuters

Имея глубокие и ликвидные финансовые рынки, крупную экономику с огромными объёмами потребления и мировую резервную валюту, в экономическом плане Соединённые Штаты остаются самым развитым из всех развитых рынков мира. Однако, как пишет Foreign Policy, американская политика всё больше походит на политику формирующегося рынка, где слабые политические институты и поляризованное общество усиливают риск нестабильности накануне выборов.

Оспариваемые итоги выборов, политическое насилие и опасный процесс передачи власти — всё это издавна является характерной чертой стран с формирующимися рынками. Турция, Нигерия и Аргентина стали последним примером такой ситуации, где неразбериха на выборах дала толчок экономическим трудностям, волнениям в обществе и обрушению рынков. В отличие от них, в развитых странах институты власти обычно достаточно сильны для того, чтобы обеспечить мирный характер политического соперничества, однако, уверен автор статьи, в США сегодня стабильность развитого мира становится пережитком прошлого.

Экономисты считают, что экстремальные последствия, такие как гражданская война или длительное повстанческое движение, — для США это «риск маловероятного события», но на этих выборах маловероятное становится более вероятным, чем когда бы то ни было в современной истории. В сентябре индекс волатильности Чикагской биржи опционов ставил американские президентские выборы в число самых рискованных событий с момента своего появления в 2004 году.

Автор статьи считает, что это во многом произошло из-за того, что Дональд Трамп довольно откровенно выстраивает свою стратегию переизбрания на разжигании противоречий в обществе, на усилении сомнений в легитимности голосования и на откровенном политическом давлении. Однако есть и менее очевидный, однако более важный ответ на этот вопрос: в США налицо усиление нестабильности институтов власти и поляризации общества, что чаще бывает в неокрепших демократиях типа Венгрии или в склонных к переворотам странах, таких как Таиланд, нежели в устойчивых и развитых обществах.

По данным фирмы GeoQuant, уровень институциональных рисков в США за последние восемь лет увеличился на 29%. В начале 2013 года, когда президент Барак Обама пришёл на второй срок, институциональный риск в США был где-то между Германией и Канадой. Сегодня же он между Уругваем и Тайванем, которые относятся к формирующимся рынкам.