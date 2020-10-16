Das Erste – необходимость компромисса по брекситу — единственное, в чём ЕС единодушен

16.10.2020, 23:31, Новости дня

За первый день саммита в Брюсселе страны ЕС сошлись только в одном — в стремлении побудить британского премьер-министр Бориса Джонсона к компромиссу по торговому соглашению после брексита, пишет немецкий телеканал Das Erste. Ангела Меркель подчеркнула важность такого подхода и отметила, что Евросоюз, в свою очередь, тоже должен быть готов на ответные уступки. Стороны согласились продолжить переговоры в ближайшие недели.



Reuters

Главы правительств и стран ЕС снова собрались в Брюсселе, чтобы обсудить крупные проблемы, однако единодушны они оказались только в одном — в стремлении побудить британского премьер-министр Бориса Джонсона к компромиссу в вопросе соглашения после брексита, пишет немецкий телеканал Das Erste.

Посыл, сформулированный на встрече в бельгийской столице, был ясным: стороны намерены остаться за столом переговоров, потому что Евросоюз продолжает надеяться на честное соглашение с Соединённым Королевством, о чём заявила, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель по завершении первого дня саммита. Поэтому европейские страны, по её словам, призвали Лондон оставаться открытым для компромиссного решения.

Как отметила Меркель, у каждой стороны есть свои красные линии в переговорах по поводу торгового соглашения. «Мы попросили Великобританию сохранить готовность к компромиссу в том, что касается соглашения. Это, разумеется, подразумевает, что и мы тоже должны пойти на компромиссы», — пояснила канцлер Германии.

Участники саммита ЕС сошлись в необходимости продолжить переговоры по поводу торгового соглашения в течение ближайших нескольких недель. В то же время главы стран и правительств ЕС решили усиленно готовиться к сценарию нерегулируемого брексита. Президент Франции Эммануэль Макрон даже подчеркнул, что его страна уже к этому готова.

Сегодня премьер-министр Борис Джонсон должен сделать заявление по этому вопросу, пишет Das Erste. В сентябре он грозился прервать переговоры, если на этом саммите не будет достигнуто никакого устраивающего все стороны решения.

Как отмечает немецкий телеканал, в первый день саммита также обсуждались новые цели по климату до 2030 года. Ранее было установлено, что ЕС на данный момент не справляется с поставленной целью достичь нейтрального уровня выбросов вредных веществ к 2050 году. «Испания в совместном заявлении с десятью другими странами ЕС высказалась за то, чтобы ещё раз пересмотреть и улучшить наши цели», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

До сих пор стоявшей перед ЕС цели сократить вредные выбросы на 40% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году недостаточно. ЕС должен активнее действовать в сфере защиты окружающей среды. Было бы очень хорошо договориться в декабре о сокращении выбросов на 55%, считает испанский премьер.

Ангела Меркель тоже выступила в поддержку этой инициативы. Перед этим она также ясно обозначила свою позицию по другой вызывающей споры теме. Председатель Европарламента Давид Сассоли обвинял Германию в недостатке сотрудничества в том, что касается переговоров по бюджету ЕС и связанных с ним фондов помощи для восстановления после пандемии коронавируса.

Меркель ясно дала понять, что для Германии как председателя Совета ЕС важно, в первую очередь, «что нам всем нужны быстрые результаты». Финансы Европы на ближайшие семь лет тесно связаны с фондом Next Generation. «Со стороны Совета ЕС мы, конечно же, хотим гарантировать, что к началу следующего года у нас действительно будут результаты», — подчеркнула канцлер Германии.

Несмотря на относительно спокойный ход саммита, невозможно не заметить, что у Евросоюза сейчас присутствует множество неразрешённых проблем, к которым добавляется ещё и набирающая новые обороты пандемия коронавируса, отмечает Das Erste. Эпидемия также станет одной из тем обсуждения в Брюсселе. Страны ЕС нацелены на то, чтобы улучшить координацию действий в вопросах обязательности тестов, правил соблюдения карантина и отслеживания случаев заражений, пишет немецкий телеканал.