SCMP – посол КНР в России призвал Москву вместе дать отпор «гегемонизму и грубой силе»

16.10.2020, 23:30, Новости дня

Многосторонний формат в международных отношениях — выбор не только Китая, но и большинства стран мира, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью российским СМИ. По его словам, Пекин готов работать с членами мирового сообщества, включая Россию, ради защиты системы международных отношений, строящейся на ООН, и противостояния гегемонизму, пишет South China Morning Post.



Посольство КНР в России

Китай намерен работать совместно с Россией, чтобы защитить многосторонний подход в международных отношениях и противостоять попыткам США взять в свои руки мировое господство. Об этом в интервью российским СМИ заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, пишет South China Morning Post.

«История и практика показали, что мультилатерализм — это правильный путь для человечества. Многополярность мира и демократизация международных отношений — выбор не только Китая, но и большинства стран», — подчеркнул дипломат.

«Китай готов работать с большей частью членов мирового сообщества, включая Россию, для поддержания взаимовыигрышного сотрудничества и мультилатерализма, решительного сопротивления гегемонизму и политике грубой силы, совместной защиты системы международных отношений, в основе которой находится ООН, а также совместного противостояния таким общим вызовам человечества, как эпидемии, терроризм, изменение климата и другие», — цитирует издание Чжана, интервью с которым приведено на официальном сайте китайского посольства.

Как отмечает South China Morning Post, и Россия, и Китай сегодня оказались в конкурирующих отношениях с США. На этом фоне Москва и Пекин, сближаясь в политической, военной и экономической сферах, уже неоднократно поддерживали друг друга в различных важных международных вопросах.

В июле министр иностранных дел КНР Ван И заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что США «утратили свой разум, моральные ориентиры и доверие».

Тем не менее между Москвой и Пекином есть свои противоречия, которые более чётко обозначились в последние месяцы, когда Америка при президенте Дональде Трампе предпринимает попытки устроить перезагрузку своим отношениям с Россией. К примеру, Кремлю не слишком нравится растущее влияние КНР в Средней Азии, которую Москва традиционно считает своим «задним двором». У Китая же вопросы вызывают оборонные сделки Кремля с Индией и задержки в поставках российского оружия Пекину, объясняет South China Morning Post.

Несмотря на это, в Совбезе ООН Москва и КНР по-прежнему выступают единым фронтом. В своём интервью Чжан повторил утверждения китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Поднебесная не потребует от других стран решать, в каком лагере они будут — с Пекином или с Вашингтоном. Также дипломат подчеркнул, что КНР хочет развивать с другими государствами отношения равенства и взаимоуважения.

Чжан также отметил прогресс в торговле и экономическом сотрудничестве между Россией и Китаем и рассказал о планах партнёров развивать взаимодействия в сферах сельского хозяйства, финансов и туризма.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, в первом полугодии объём импорта сельскохозяйственной продукции из РФ составил $2,15 млрд, что на 29,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Поэтому есть все основания верить, что при достаточной конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции РФ её доля в двусторонней торговле между Китаем и Россией будет продолжать расти», — добавил Чжан.

Он также подчеркнул, что Москва и Пекин стремятся отказаться от доллара в своих сделках и заменить его расчётами в национальной валюте.