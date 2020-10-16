Sun – из-за пандемии Санкт-Петербург может лишиться чемпионата Европы по футболу

16.10.2020, 23:30, Новости дня

В частных беседах руководство УЕФА поговаривает о необходимости «ужать» в условиях пандемии формат чемпионата Европы, который изначально должен был проводиться в 12 городах в разных странах, пишет The Sun. Как отмечает издание, в первую очередь престижных матчей могут лишиться азербайджанский Баку и российский Санкт-Петербург.



Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА в частных беседах признаёт, что чемпионат Европы, перенесённый на 2021 год из-за коронавируса, никак нельзя проводить в запланированном формате — сразу в 12 городах в разных странах, пишет The Sun.

По словам представителей УЕФА, соревнования так или иначе придётся «ужимать», чтобы минимизировать разъезды для сборных. В худшем случае всё придётся проводить в одной стране, а игрокам — жить в так называемых пузырях, ограничивая контакты с окружающими и передвижение в принимающем городе. Тем не менее ассоциация надеется, что болельщики смогут присутствовать на матчах.

Как считает издание, в первую очередь в качестве мест проведения чемпионата УЕФА может отказаться от таких городов, как Баку в Азербайджане, в настоящий момент участвующем в вооружённом конфликте с Арменией, а также от российского Санкт-Петербурга. Испанский Бильбао, столкнувшийся с достаточно низким спросом на билеты, тоже может лишиться чемпионата.

Все эти вопросы ещё будут обсуждаться в ходе встреч руководства ассоциации в следующие несколько месяцев, добавляет британская газета.