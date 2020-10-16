 

В компании Xiaomi считают цену на iPhone 12 Pro завышенной

16.10.2020, 23:25, Новости дня

Один из руководителей компании Xiaomi Ван Тенг Томас дал оценку недавно представленной линейке новых смартфонов iPhone 12. По его словам, базовая версия устройства является наиболее оптимальным выбором для большинства пользователей.

Напомним, что все модели новых iPhone обладают отличными техническими характеристиками и могут использовать формат связи пятого поколения, что в последнее время стало важным конкурентным преимуществом.

Однако представитель конкурирующей фирмы Xiaomi раскритиковал «яблочную» компанию за ее ценовую политику. Он считает, что гаджеты слишком дороги. Особенно это касается iPhone 12 Pro. Кроме того, удивляет отсутствие в комплектах наушников и зарядных устройств.



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