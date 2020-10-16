США указали Турции на нарушение обязательств перед НАТО

16.10.2020, 23:08, Новости дня

Введение в строй российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и члена НАТО, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Как подчеркнул Хоффман, Пентагон осведомлен о «сообщениях по поводу возможных испытаний Турцией ЗРС С-400». «Если это правда, министерство решительно осуждает испытания. Мы были предельно ясны: введенная в строй система С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и члена НАТО», – приводит слова представителя Пентагона ТАСС.

«Мы возражаем против покупки Турцией этой системы [С-400] и глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция вводит ее в строй. Ее не следует брать на вооружение. Это чревато серьезными последствиями для наших отношений в сфере безопасности. Турцию уже исключили из программы [производства американских истребителей пятого поколения] F-35, а С-400 продолжает оставаться препятствием для прогресса в других областях двусторонних отношений», – отметил представитель американского оборонного ведомства.

Ранее Госдепартамент США пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае принятия российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 на вооружение.

Напомним, в пятницу в турецкой прессе опубликовали видеозапись с пуском ракеты в районе черноморского города Синоп, где предположительно проводятся испытания ЗРК С-400. Позже стало известно, что в ходе учений три ракеты С-400 успешно поразили назначенные цели.

В начале октября генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Турции заняться поисками альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риск для авиации членов альянса. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара была вынуждена купить российские системы ЗРК С-400, поскольку «не смогла приобрести американские ЗРК Patriot или другие подобные системы для своей обороны».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США наказать Турцию за покупку С-400.