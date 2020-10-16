Мнение: Южный Судан – “кто есть кто”

16.10.2020, 22:55, Разное

Раскол между двумя частями основан на различных племенных отношениях, а также на том, что Север был в основном арабским, а Юг – африканским, не говоря уже о том, что к Югу от Сахары проживает население с христианскими и анимистскими верованиями.

“Дженубин” – это человек Юга, а “Шагин” – человек Севера. Именно так называют друг-друга жители обеих государств.

Еще одним камнем преткновения является наличие запасов нефти, которые в основном сосредоточены на юге (75%), но нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы, соединяющиеся с Порт-Суданом вдоль Красного моря, находятся на севере. Учитывая условия пустыни на Севере Судана, у центрального правительства были веские причины для сохранения власти на Юге. С обретением Югом “независимости”, Север сосредоточил свои усилия на бурении дополнительных нефтяных месторождений, которые у них еще остались, а также на разведке месторождений Красного моря. Обе стороны все еще полагаются друг на друга, потому что на Юге есть нефтяные месторождения, а на Севере – нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и порт. Судан по-прежнему остается конечным продавцом, он определяет цену.

Иностранное господство в Судане, которое также сыграло свою роль в разделении государства, имеет давнюю историю и я бы даже сказал Древнюю историю. Судан находится непосредственно к югу от АРЕ и, таким образом, получил пользу от египетской цивилизации. Нубийцы были одними из первых правителей Судана (3000 г. до н.э.), пока ассирийская армия под командованием Сеннахирима не победила нубийцев в военной кампании около 700 г. до н.э. К шестому веку нашей эры существовало три государства-преемника того, что называлось Мероитским королевством: Нобатия, Мукурра и Алва. В этот регион распространилось христианство, а чуть позже и Ислам. Ислам в первую очередь распространился через арабских купцов, вступающих в брак с местным населением. Население было материально заинтересовано в обращении в Ислам, так как оно не платило налоги королю. То, что сейчас называется северным Суданом, все еще является результатом смешения нубийской и арабской культур.

В 1821 г, османский правитель Египта Мухаммед Али вторгся и завоевал Северный Судан и быстро работал над улучшением инфраструктуры страны. В течение 19 в, европейские колониальные державы усилили свое влияние в регионе, а в 1879 г, они инициировали переворот против Исмаила-паши, османского хедива Египта и Судана. Желанный преемник Тевфик-паша оказался коррумпированным и плохим правителем, который спровоцировал восстание Ураби. Британцы использовали восстание в 1882 г, как предлог для формальной аннексии Египта, оставив Судан под властью Паши. Суданом плохо управляли, так как налоги на фермы стали невыносимо высокими, а европейские инициативы против работорговли отрицательно сказались на суданской экономике. Махдисты, группа сил поддержки шариата во главе с Мухаммадом Ахмадом ибн Абдаллахом, стал популярным и успешно покорил Хартум. Махдисты быстро планировали завоевания соседних государств (Эритрея, Эфиопия, Египет), но каждый раз получали отпор со стороны европейских войск. К 1890-м гг, британцы победили махдистов в военном завоевании 1898 г. Британцы действовали быстро, чтобы опередить французов и бельгийцев, которые также были заинтересованы в контроле над Нилом, и поэтому в итоге смогли быстро захватить и Судан. Но британская колонизация означала новые проблемы, потому что некоторые круги в Египте и Османской Империи настаивали на союзе между Египтом и Суданом, в то время как британцы хотели предотвратить любое усиление потенциальных противников, поэтому они намеревались разделить две страны. Британцы также разделили Судан на северную и южную провинции, что действовало с 1924 по 1956 гг. Игра изменилась в 1952 г, когда египетская революция восстановила независимость от британского правления. Египетские лидеры Мухаммад Нагиб и Гамаль Абдель Насер отказались от претензий на суверенитет над Суданом, но, тем не менее, потребовали полной независимости Судана от британского правления. Британцы продолжали поддерживать Абд аль-Рахмана аль-Махди, но его режим также пострадал от неэффективного политического управления, что снизило поддержку режима.

Первым премьер-министром нового Судана был Исмаил аль-Азхари, но его власть не была стабильной, и новая фракция во главе с Абдаллахом Халилом взяла на себя формирование коалиции между Уммой и НДП (Народно-демократической партией), двумя политическими партиями, сформированными после – “независимости”. Умма хотела большей иностранной помощи и сильной президентской конституции, в то время как НДП возражала против иностранной помощи как формы неправомерного иностранного влияния и не хотела наделить президента полномочиями. Военный переворот 1958 г, под руководством Ибрагима Аббуда и Ахмада Абд аль-Вахаба свершился. Военный режим был ненадолго усилен за счет отмены политики высоких цен на хлопок, из-за которой экспорт суданского хлопка стал слишком дорогим, чтобы быть конкурентоспособным, и прекращения споров о воде Нила с Египтом. Тем не менее, правление Аббуда также не было стабильным, поскольку он не реализовал стратегию экономического развития и не смог предотвратить попытки государственного переворота против него. Правление Аббуда сопровождалось подавлением христианства и поддержкой арабизации Юга страны, что автоматически оттолкнуло неарабский Юг. Таким образом, политический конфликт между центральным правительством в Хартуме и Южной провинцией стал определяющей чертой политической напряженности, которая вылилась в две продолжительные гражданские войны и независимость Южного Судана в 2011 г. Аббуд подал в отставку под политическим давлением и назначил неполитического государственного служащего Сирра аль-Хатима аль-Халифа премьер-министром в 1964 г.

В 1965 г, наметились выборы, основными партиями были – НДП и КПС (SCP – Коммунистическая Партия Судана). Эти две партии, вместе бойкотировали голосование, по причине что ситуация с безопасностью на юге была настолько плохой, что невозможно было провести голосование. Умма и ПНП (ПроЕгипетская Национал-юнионистская Партия – NUP) под руководством Мухаммеда Ахмада Махджуба, пришли к власти и быстро начали работать над умиротворением беспорядков на Юге, но это означало использование ВС для подавления организованного протеста, чем немедленно не могли воспользоваться другие противоборствующие силы. Махджуб был заменен Садиком аль-Махди, которого снова заменил Махджуб. Оба лидера различных фракций Уммы, столкнулись друг с другом, поскольку в стране было два правительства в течение короткого времени. Ситуация разрешилась, когда на новых парламентских выборах Садик был отстранен от должности.

В 1969 г, произошел второй военный переворот под руководством полковника Гаафара Нимейри. Социалисты были значительной силой в военном правительстве. Консервативные силы под названием “Ансар” сопротивлялись новому военному правительству, и их имам аль-Хади аль-Махди потребовал возврата к демократическому правительству, что привело к битве между “Ансаром” и суданской армией, в которой военные выиграли. Затем военачальник Нимейри выступил против марксистов и социалистов, поставив профсоюзы под национальный контроль и подавив КПС (SCP). Несколько марксистских фракций в ВС во главе с майором Хишамом аль-Аттой затем попытались свергнуть Нимейри в 1971 г, но он был восстановлен к власти. Нимейри был полон решимости положить конец повстанцам на Юге, возглавляемым Освободительным движением Южного Судана (ОДЮС/SSLM).

С помощью императора Эфиопии Хайле Селассие, обе стороны достигли соглашения, названного Аддис-Абебскими соглашениями в 1972 г, в соответствии с которым было создано региональное правительство в трех южных провинциях Судана и усилено представительство юга в центральном правительстве в Хартуме. Чтобы успокоить арабских мусульман на Севере, Нимейри также подтвердил, что Ислам занимает особое положение, и предоставил административную децентрализацию в северных провинциях. Тем не менее, многие арабские суданцы были оскорблены соглашением с Югом.

В 1978 г, Нимейри попытался вернуться к парламентскому правлению, но избранные представители в собрании отклонили этот запрос. Чтобы противостоять растущей политической мощи Юга, он переделил Юг на три старые провинции и приостановил их собрание в 1983 г. Чуть позже он ввел законы шариата, которые вызвали недовольство светских мусульман и не мусульман южан. К концу 1983 г, началась очередная гражданская война. В 1985 г, Нимейри окончательно свергли. Переворот возглавил генерал Абдель Рахман Свар ад-Дахаб.

Садик был слабым лидером, который уже был свергнут еще в 1969 г. Его коалиция Умма, DUP (Юнионистско-демократическая партия), NIF (Национальный исламский фронт) и четыре южные партийные коалиции были внутренне разделены, в то время, как коррупционные скандалы мешали эффективному управлению и, что хуже всего, не разрешили гражданскую войну.

DUP намеревался подписать соглашение о прекращении огня с НОДС (Народная армия освобождения Судана – SPLM), которое также положило бы конец закону шариата и отмене чрезвычайного положения, но NIF отклонил сделку. Затем DUP вышла из коалиции, что привело в ярость военных генералов, которые хотели увидеть условия прекращения гражданской войны. Под военным давлением, Садик, пригласил DUP обратно в правительство и пообещал выполнить соглашение о прекращении огня DUP-SPLM, но правительство отказалось соблюдать режим прекращения огня.

В 1989 г, генерал-лейтенант Умар Хасан Ахмад аль Башир сверг Садика. Сам он не был очень миролюбивым правителем, поскольку настаивал на сохранении закона шариата, что было неприемлемо в Южном Судане, который едва ли был мусульманским. Башир призвал к управлению Суданом Совет революционного командования национального спасения, который был распущен в 1993 г, после чего Башир стал президентом. Башир непрерывно правил Суданом до 2019 г, и Международный уголовный суд предъявил ему обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в Дарфуре и т.д. и прочей херне.

Помимо гражданской войны с Югом, в результате которой было перемещено более 4 млн южан, западная провинция Дарфур также была охвачена восстанием в 2003 г, которое возглавили представители Освободительного движения Армии Судана (SLM) и Движение за справедливость и равенство (JEM). Обе группировки обвинили центральное правительство в экономическом пренебрежении регионом Дарфур. Арабские ополченцы (джанджавид), поддерживаемые центральным правительством, вели войну против них.

Только в 2004 г, между различными сторонами было заключено соглашение о прекращении огня, за которым наблюдали Африканский союз (АС) и Комиссия по прекращению огня. Руанда и Нигерия направили войска для обеспечения безопасности для прекращения огня. Суданская милиция напала на деревни в восточной части Чада, что побудило Чад в конце 2005 г, начать войну с Суданом, которая закончилась только в 2010 г.

В отношении южных провинций ситуация несколько стабилизировалась после заключения мирного договора в Найроби в 2005 г, по которому Южному Судану была предоставлена ​​шестилетняя автономия с последующим референдумом о независимости. Доходы от нефтяных месторождений должны быть разделены. Исламский закон будет действовать на Севере, тогда как на Юге его решит местное собрание. Референдум в январе 2011 г, на Юге подтвердил независимость, а 9 июля 2011 г, Южный Судан стал независимой страной с Кииром Майардитом в качестве первого президента. Башир принял голосование о независимости, но боевые действия вспыхнули в Абьее, территории вдоль границы обеих стран, на которую претендуют обе страны. Затем обе стороны решили демилитаризовать Абьей и разместить эфиопских миротворцев.

Трансграничные столкновения продолжились после обретения Южным Суданом независимости. В марте 2012 г, силы Южного Судана захватили нефтяные месторождения Хеглиг (р-н Абьей), на которые претендуют обе стороны. Через несколько недель они ушли, когда суданская армия захватила нефтяные месторождения. С другой стороны, двусторонняя напряженность ограничивалась пограничными столкновениями, в то время как для многоэтнического Южного Судана это означало, что больше не было арабского противника, с которым можно было бы бороться. Из-за отсутствия общего врага внутренние племенные разногласия в Южном Судане вспыхнули с удвоенной силой. С 2013 г, политическая борьба за власть между президентом Кииром и его бывшим заместителем Риеком Мачаром охватила страну гражданской войной в Южном Судане. ООН оказала давление на Киира и Мачара с целью положить конец их конфликту, и в 2016 г, Мачар был приглашен обратно в столицу Джубу, чтобы занять пост вице-президента. Соглашение о разделе власти не удалось, поскольку в Джубе вспыхнули случаи насилия, и Мачар был вынужден бежать из страны. Из 12 млн человек 3 млн стали перемещенными лицами и 300 000 умерли, и это число продолжает расти. Хотя у Киира и Мачара есть сторонники от каждого племени, Киир – этнический динка (38%, самая большая этническая группа), а Мачар – этнический нуэр (27%, вторая по величине этническая группа), поэтому правительственные войска, поддерживающие Киира, обычно нацелены на нуэр и антиправительственные повстанцы, как правило, нацелены на динка. Суданский “Карабах” под названием Абьей, в принципе такой же спорный р-н между Севером и Югом, который населяют еще и к тому же кочевые племена мессирия (Дар аль Мессирия) – которые большую часть своей жизни в году проводят у города Эль-Муглад, что на севере Южного Кордофана, занимаются скотоводством. Участие в референдуме 2013 г, организованным динка – не участвовали.

Глубоко укоренившиеся племенные разногласия по признакам расы, этнической принадлежности и религии наряду с перманентным экономическим кризисом, некомпетентным и коррумпированным политическим руководством и почти перманентной гражданской войной объясняют распад Судана и сохраняющуюся политическую нестабильность. Как и в случае с проблемами постколониализма после обретения “независимости” в странах Африки к югу от Сахары, создание новой страны не решает основных политических проблем, и боевые действия будут продолжаться.

Центральный Экваториальный Штат, один из 10 первоначальных штатов Южного Судана, был разделен на три: Терекека, Джубек и Йей, каждый со своим флагом, местным уполномоченным и учреждениями. Президент Сальва Киир сделал то же самое по всей стране, реорганизовав Южный Судан на 28 штатов, в основном по этническому признаку. Он объявил о политике в октябре 2015 г, и реализовал ее в декабре 2015 г, несмотря на чисто формальные возражения со стороны ООН, международного сообщества и, что наиболее важно, оппозиции, возглавляемой бывшим вице-президентом Риеком Машаром. Возвращение Мачара в Джубу в конце апреля 2016 г, ознаменовало собой конец двух с половиной лет гражданской войны. Большая часть жестокости имела место по этническому признаку: к примеру солдаты динка Киира, – нападали на мирных жителей народа – мачар-нуэр, и наоборот. Всего в Южном Судане проживает несколько племен, таких как: Занде, Каква, Нуэр, Топоса, Динка, Лотуко, Аньюак, Бари, Шилук, Мурле, – о об их любви к друг другу можно рассказывать очень долго и нудно. Но примеры таких отношений привести конечно же нужно. И опять же, не колониальное наследие арабов, турков и европейцев влияет на раздоры между племенами Южного Судана, проблема в том, что у каждой из стран МОВР (Межправительственного органа по вопросам развития) – Джибути, Эфиопии, Эритреи, Кении, Сомали, Северного Судана и Уганды – есть свои интересы в Южном Судане, при таком разнообразии, все что происходит в стране, становится уже не удивительным.

Недалеко от Джубы, есть городок под названием Мангала, – он находится на границе между штатами Терекека и Джубек. Мангала исторически спорная территорией с племенем мундари из Терекека и племени бари из Джубека. Не так давно, эти этнические меньшинства стали вступать в брак друг с другом, что повлекло за собой некую умиротворенность на тамошней земле между ними, хотя противоречия продолжаются. Причина не только земля, но и сахарный завод с речным портом в придачу.

В в штате Джонглей, столкновения имеют место быть между нуэр и мурле. При этом одной из основных проблем было угон скота.

Что же до расселения по самой территории на Юге. То, Динка – в основном скотоводы, их можно встретить на большей части территории страны, в то время, как шилуки – более оседлые фермеры и, как и аньюак, сосредоточены на востоке, хотя их также можно найти в других частях Южного Судана. Нуэры сконцентрированы в центре-северо-востоке страны, а бари живут южнее, недалеко от границы с Угандой . Занде живут на юго-западе, недалеко от границы с ДРК (Конго).

Ну и религиозные организации Южного Судана – всегда были огромной проблемой для единства не то что всего Судана целиком но и отдельно Южного Судана, даже после 2011 г. Существуют противоречивые сообщения о точном религиозном составе Южного Судана, христиане составляют 60%, далее 33% это приверженцы традиционных африканских религий, 6% – это мусульмане, а остальные секты не относящиеся ни к тем ни к другим и тем более к третьим.