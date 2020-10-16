Мнение: Купить Говнояндекс (с)

16.10.2020, 22:50, Разное



Два настоящих нувориша – Чичваркин и Тиньков.

Честно говоря, никогда мне не нравился Олег Тинькофф, всегда он казался ловким прохиндеем – еще с тех времен, когда в конце 90-х я покупал его Тиньков-пиво и Тиньков-пельмени, удивляясь, почему в них “никакой эксклюзивности” (хотя, конечно, фишка была именно в этом). Тем не менее “феномен Олега Тинькова” еще нуждается в изучении, он фигура в каком-то смысле титаническая, если, конечно, верить его биографии. Попробуйте найдите еще у нас пример человека, который уже в наше время, у всех на глазах, вырос из банальной питерской “лимиты”, парня без гроша за душой, без родни и без связей, в реального долларового миллиардера!

То есть взлетов-то мы все за последние 30 лет повидали немало, но Тиньков все ж выбивается из общего ряда:

а) он не входил даже близко ни в какую номенклатурную семью (“родился 25 декабря 1967 года в посёлке Полысаево, Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области в семье шахтёра и швеи. Окончил школу в Ленинске-Кузнецком”)

б) он не участвовал в приватизации (!!)

Из таких феноменов (человек из-под забора, с нуля ставший миллиардером) у нас в стране есть только один аналог Тинькова – уже малость подзабытый “основатель Евросети” Евгений Чичваркин. Однако про Чичваркина я в свое время делал журналистское расследование – с ним всё в общем ясно, он всю жизнь был подставной фигурой (кому интересно, почитайте мою статью “Желтый король. Раздевание короля” – там все достаточно забавно). Но Чичваркин сильно уступает Тинькову по масштабу – Евгений якобы выручил за всю Евросеть пару сотен миллионов баксов, а состояние Тинькова оценивается в сумму в 10 раз большую, да и Тинькофф-банк он собирался продать вовсе за 5,5 млрд. долл.

Как человек вроде Тинькова – по виду обычный гопник, живший в начале 90-х в Питере в общаге и занимавшийся фарцовкой – сумел подняться до таких высот бизнеса? Главное: если он действительно такой шустрый – как вышло, что на всем пути к славе его ни разу не пришили, не ограбили и не посадили? В нашей-то Раше! Куда смотрели бандиты, “смотрящие”, прокуроры, следователи и майоры ФСБ?

У него, правда, в биографии буквально в самое последнее время начали всплывать довольно пикантные детали в связи с… налоговой службой США. Где наш кемеровский велосипедист и где знаменитая американская IRS, посадившая в свое время самого Аль Капоне? Но вот внезапно оказалось, что Тиньков как-то мимоходом, в 1996 году (то есть будучи еще никем в бизнесе) успел получить… гражданство США, от которого, впрочем, вернувшись в Россию, он отказался (!!). Сам отказался. И живет сейчас в Лондоне. Хм… Ценный какой кадр. В США не хватало фарцовщиков, решили заманить паренька из России гражданством?

То есть как-то всё ж мучает недостойное патриота подозрение, что невозможно в нашей стране за каких-то 25 лет с полного нуля заработать состояние под 2 млрд. долларов на фарцовке джинсами, продаже пива и пельменей “Дарья” – и не имея при этом никакой поддержки ниоткуда, только “благодаря энергии и острому уму”. Хотя думать так – это, конечно, не верить в Россию как страну необъятных возможностей.

Но ладно, я-то, в принципе, не о Тинькове – мне его высказывание про Яндекс понравилось. Все же хорошо он сегодня припечатал: “Не нужен нам этот говноЯндекс! Не верю я в эту забюрокраченную компанию!” Черт – точно! И я не верю!

Тиньков это сказал, разрывая уже анонсированную сделку по продаже Тинькофф-банка Яндексу. За 5,5 млрд. долл., между прочим. Да и правильно, я считаю. Яндекс нынешние пути-менеджеры на глазах превращают в громоздкую квазигосударственную корпорацию, от старого доброго Яндекса уже почти ничего не осталось. Хоть кто-то дал им щелчок по носу – и это уже хорошо – может, кто-то опомнится…

Хотя вряд ли.

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