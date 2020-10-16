Бельгия ввела комендантский час и закрыла кафе

16.10.2020, 22:48, Новости дня

Власти Бельгии приняли решение с 19 октября ввести комендантский час в стране с 00.00 до 5.00 утра, а также закрыть кафе и рестораны из-за продолжающегося стремительного распространения коронавируса.

«Будет введен комендантский час с 00.00 до 05.00 утра», – передает ТАСС слова премьер-министра королевства Александера Де Кроо.

Как в свою очередь сообщил министр по вопросам мобильности Жорж Гилкине, также власти Бельгии приняли решение с 19 октября закрыть все кафе и рестораны.

Тем временем в РФ за минувшие сутки выявлено 15 тыс. 150 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания. Накануне, 15 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 тыс. 754. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1 тыс. 396.

А в Соединенных Штатах был установлен рекордный с 31 июля прирост инфицированных коронавирусом. Так, 15 октября было зафиксировано более 62 тыс. случаев заболевания, таким образом число заразившихся увеличилось за 24 часа на 66 тыс. человек.