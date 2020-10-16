 

Коронавирус вернулся на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт»

16.10.2020, 22:48, Новости дня

На борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt) зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19, сообщило американское издание The Hill.

«Моряки сами проинформировали о появившихся симптомах, незамедлительно получили необходимую медицинскую помощь и были перевезены с корабля в изолятор», – сообщил спикер ВМС Зак Харрелл. По его словам, «на авианосце неукоснительно применяются все меры по минимизации последствий» вспышки коронавируса, передает «Интерфакс».

Во второй половине марта стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / В Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год

13.10 / “Замалчивает вопиющую ситуацию в Украине”. МИД России выразило недовольство Миятович

22.08 / В Италии за сутки зарегистрировали больше 1 тыс. заболевших коронавирусом

24.06 / Черновцы могут оказаться без газоснабжения из-за подтопления

17.07 / Трамп объявил о масштабной регулятивной реформе

03.08 / ФСБ опровергла связь дела Сафронова с журналистской деятельностью

25.09 / ФАС перевела сотрудников из групп риска на удаленку

06.08 / N-TV – зелёные Германии требуют запретить на телевидении рекламу фастфуда

08.08 / В Беларуси задержали члена штаба главной оппонентки Лукашенко

22.07 / Мишустин оценил действия властей по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска