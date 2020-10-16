Мэр Умани сообщил, что выздоровел от СОVID-19

16.10.2020, 22:35, Новости дня

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий получил отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции СОVID 19. Об этом он сообщил 16 сентября на своей странице в Facebook.

“Получил результат контрольного теста. Он отрицательный. Хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые стоят на передовой борьбы с СOVID-19, за их высокий профессионализм и преданность своему делу. Вы — лучшие!”, — написал Цебрий.

Он отметил, что возвращается к выполнению обязанностей.

Отримав результат контрольного тесту. Він негативний. Хочу подякувати усім медичним працівникам, які стоять на передовій боротьби з СOVID-19, за їх високий професіоналізм та відданість своїй справі. Ви найкращі! Моїм політичним опонентам, які також зараз зіштовхнулись з коронавірусною інфекцією, бажаю одужання!Дякую всім уманчанам за вашу підтримку: це були сотні повідомлень та дзвінків. Я повертаюсь, продовжую працювати далі і за тиждень зустрінемось на виборчих дільницях. Бережіть себе та своїх рідних. Всім здоров’я ! Posted by Олександр Цебрій on Reede, 16. Oktoober 2020

8 октября Цебрий сообщил, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию. По его словам, он не останавливал свою предвыборную кампанию не смотря на инфицирование.

5 октября мэр Умани рассказал, что его госпитализировали с двухсторонней пневмонией, а также о том, что сдал тест на COVID-19.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.

С начала пандемии в Черкасская область зафиксировали 6387 случаев инфицирования.