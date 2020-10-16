Головная боль от лекарств

16.10.2020, 22:30, Разное



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Головная боль от чрезмерного употребления лекарств – реальность. Она описана в Международной классификации головной боли (ICHD-3). По-другому она называется абузусной головной болью, от английского abuse – злоупотреблять.

Ежегодно от этой проблемы страдают 2% людей в мире. Абузусная головная боль часто сопровождается депрессией и тревожностью, что усугубляет и без того тяжелое состояние больного.

Чаще всего абузусную головную боль вызывают обезболивающие средства, которые люди принимают именно от головной боли.

О чем вы говорите? Обезболивающие больше не работают?

Обезболивающие работают. Но если перебрать с количеством, они не только перестанут помогать, но и спровоцируют новую волну боли.

Какие таблетки приводят к головной боли?

Любые препараты для лечения головной боли способны вызвать абузусную боль у пациентов с первичными головными болями. (Первичными в этой статье мы называем боли, которые были у человека до начала злоупотребления обезболивающими).

Это могут быть следующие лекарства:

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Например, ибупрофен, парацетамол или аспирин.

Опиоидные анальгетики. Такие, как кодеин или трамадол. В РФ их можно получить только по рецепту.

Триптаны – специальные противомигренозные лекарства.

Эрготамин-содержащие препараты. Их тоже применяют при мигрени.

Если принимать анальгетики при других болезнях, появится абузусная боль?

Да, чрезмерный прием болеутоляющих по любой причине может вызвать абузусную боль. Но такая беда возникает преимущественно у тех, кто уже мучается первичными головными болями – мигренью или головной болью напряжения. Пациенты без цефалгий от злоупотребления НПВС могут заработать другие побочные эффекты, но головной боли у них, скорее всего, не появится.

Сколько их надо принять, чтобы заболела голова?

Всё посчитали. Если ежемесячно пить болеутоляющие чаще 15 дней в месяц, и жить в таком режиме три месяца может появиться абузусная боль. В случае приема НПВС на ее появление может уйти больше времени. При злоупотреблении комбинированными анальгетиками – в составе которых больше одного действующего вещества – они могут развиться после приема 10 таблеток в месяц.

Как понять, что голова болит именно от лекарств?

В ICHD-3 есть критерии абузусной головной боли:

Наличие хронической головной боли, которая длится от 15 дней в месяц.

Употребление анальгетиков превышает суточную дозу и продолжается дольше трех месяцев.

Улучшение состояния наступает в течение месяца после отмены обезболивающих.

Почему развивается такая боль?

Есть теория, что тройничный нерв (он играет роль в появлении мигрени) становится более чувствительным, если на него регулярно влияют обезболивающие вещества. Боль возникает чаще, потому что нервные волокна стали тоньше реагировать на сигналы раздражения. В ответ мы увеличиваем дозировку и кратность приема лекарства и оказываемся в порочном круге абузусной головной боли.

Что пить, чтобы боль прошла?

Самый эффективный способ лечения – резкая и полная отмена всех болеутоляющих препаратов. Исследования показали, что пока пациент продолжает принимать анальгетики, вылечить абузусную боль не удастся.

Прекращение приема таблеток «от головы» может вызвать синдром отмены. Он продолжается около недели и включает такие симптомы:

головную боль отмены;

тошноту и рвоту;

снижение давления;

тахикардию;

нарушение сна;

беспокойство и нервозность.

Фаза отмены намного короче, если пациент злоупотребляет только триптанами.

Страх перед головной болью осложняет лечение. Трудно поверить в то, что таблетки перестали быть надеждой на спасение и стали проблемой. Для поддержки в период отмены человеку могут назначать антидепрессанты и транквилизаторы. Они снимают симптомы тревоги и помогают дождаться облегчения. В случае тяжелого синдрома отмены могут прописать противорвотные, нейролептики или – в крайнем случае – анальгетик, который не был причиной абузусной головной боли.