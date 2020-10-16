 

Оставьте людей в покое! – Личное мнение

16.10.2020, 22:20, Разное

Московским властям необходимо отдать должное — они очень активны в своей борьбе с пандемией. Вот только ума в их действиях я не вижу от слова «совсем».

С 19 октября вводится нанотехнология посещения ночных клубов в столице: посетители обязаны сканировать QR-код на входе и получать разрешение повеселиться, вмазать и потрахаться в туалете.


Фото: Соцсети

Гениальность идеи в том, что если вдруг в ночном клубе кто-то потом окажется коронавирусным, тебе придёт СМС, что у тебя, кроме возможного триппера от беспорядочной жизни, ещё и ковид.

До чего же дошёл прогресс! А главное, сколько это всё стоит — может, лучше бы врачам нормальную зарплату платили?

Однако мэрия на этой прогрессивной мере не успокоилась. Денег же много в столице, нужно потратить.

Роспотребнадзор запрещает проникновение в общественный транспорт без перчаток и маски — даже если у тебя уже есть оплаченный билет на трамвай.

В метро будут рейды из проверяющих. Нет маски? На тебе штраф!

https://t.me/lenamiro/7332

Я бы предложила ещё моей любимице Раковой, отвечающей за коронавирус в мэрии, совместить две идеи и сделать вход в общественный транспорт по QR-коду.

Ну, а чего? Цифровизация должна идти не только в ночные клубы, но и спуститься под землю в метро.

Поймите правильно мою иронию: и маски нужны, и социальное дистанцирование. Однако сколько денег спускается на цифровой онанизм в столице, а эффективно ли это? Ясно же — нет.

Мэрия нам показывает, как прогрессивно борется с пандемией. На деле же — снова 5 тысяч заболевших только в столице. Остановить пандемию QR-кодами невозможно, а вот средств на это легко грохнуть очень много в короткие сроки.

Совершенно очевидно, что пора оставить людей в покое. Государство не справилось с пандемией — вот Китай смог, а Россия нет.

Если вы не в состоянии объявить ЧС на две-три недели, запереть людей дома, организовать строжайший карантин, то не надо нас мучить.

Нынешние же полумеры — всё это видимость, мешающая людям жить, а не борьба с пандемией.

Согласны? Как вы оцениваете действия мэрии по борьбе с коронавирусом — есть хоть какой-то толк?

Источник: Лена Миро



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