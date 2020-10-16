Мнение: Экономический рост в России, цифровой рубль и ставка Сбера на инвалидов

16.10.2020, 22:10, Разное

1. Недовольные постоянно твердят, что у России был сравнительно небольшой экономический рост в последние 10 лет – ниже среднемирового. Однако если посмотреть на то, какие именно страны дают основную часть этого самого среднемирового роста, становится понятно, что наши дела вовсе не так уж плохи. Привожу комментарий читателя Konstantin Pulin:

https://olegmakarenko.ru/1975257.html?thread=770658009#t770658009

Я тут недавно залез на data.worldbank.org – первоисточник по ВВП, откуда Гугл, Википедия и прочие ресурсы берут данные для графиков ВВП и других данных. И сделал себе табличку, чтобы понимать, что происходит. Интересная картина получается.

С 2008 по 2019 г. мировая экономика выросла на 41,08%.

С 2008 по 2019 г. мировая экономика выросла на 24,18% на душу населения, т.к. население выросло.

Однако этот рост был очень и очень неравномерен. Ниже цифры на душу населения:

Китай вырос на 117,41%. А остальному миру крохи. 12,74%, если считать без Китая. Перефразирую: Мир без Китая вырос на 12,74%, Китай на 117,41%. В среднем и получается 24,18%.

Индия выросла на 81,90%. Мир без Индии и Китая вырос всего на 8,49%!

ВЫВОД: весь новый бизнес открывается в Китае и Индии в соотношении 3 к 1. Остальной мир борется как может за место под Солнцем, но 8,5% роста по сравнению с 117,4% и 81,9% – это жалкие крохи роста. Россия со своими 8,33% за 11 лет на душу населения (0,8% в год) смотрится абсолютно в тренде со всем миром.

Повторюсь – это на душу населения и по ППС, если кто будет сверять цифры.

Только вот есть нюансы:

1. Россия отдавала долги в эти годы, а Запад их накапливал.

2. Россия пережила 2 кризиса и санкции, а Запад только 1 кризис.

3. Россия из нефтегазовых страны чуть ли не единственная за 11 лет выросла, остальные упали.

Пробежался по крупнейшим экономикам: США 13%, Япония 9%, Германия 13%, Великобритания 6,5%, Франция 7%, Италия -5,5%(!), Мексика 7%, Бразилия 4%. Это накопленный рост за 11 лет, а не ежегодный!

Вот чем Россия с 8% хуже? Ничем! А сколько нам “оппозиция” и всякие критики прожужжали уши, что “весь мир ушел вперёд, а Россия в болоте”? Вот то-то же! Всего-то делов надо, зайти на сайт data.worldbank.org и проверить самостоятельно.

Если уж что-то и делать, то надо всем миром думать, а что мы можем противопоставить Китаю и Индии? Пока что в 21 веке никто из крупных экономик не нашел “противоядия” против них.

И действительно, Китай и Индия сейчас проходят стадию индустриализации, когда значительная часть экономического роста достигается просто за счёт переселения людей из деревень в города, где они включаются в гораздо более эффективную систему труда. В России этот демографический ресурс был полностью потрачен примерно к 1980 году.

Демографически мы уже очень давно находимся в той же самой группе, что и развитые западные страны (с поправкой на сравнительно низкую продолжительность жизни, вызванную алкоголизацией населения и прочими историческими причинами). Вот с развитыми-то капстранами нам и имеет смысл соревноваться в темпах. Разумеется, с поправками на то, что мы не живём в долг, что нам активно ставят палки в колёса и что России до сих пор приходится платить за исправление ошибок прошлого.

2. Как обещали восторженные эксперты, цифровые валюты активно берутся на вооружение центробанками разных стран. Не стала исключением и Россия:

https://lenta.ru/news/2020/10/13/digital/

Центробанк на собственном сайте анонсировал создание цифрового рубля, который должен стать третьим платежным средством в России.

Отмечается, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, для этого необходимы общественные консультации. В настоящее время в обществе сформирован запрос на «повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов с использованием современных технологий».

Также регулятор отмечает, что многие центробанки по всему миру сейчас разрабатывают собственные цифровые деньги. От безналичных они отличаются сразу несколькими параметрами: хранение и учет в специальном кошельке, а не на банковском счету, возможность совершать платежи офлайн без доступа к интернету.

При этом цифровой рубль не будет являться криптовалютой, поскольку приравнен в качестве средства платежа к наличному и безналичному рублю и эмитируется ЦБ. Технически цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке. Ожидается, что его использование снизит издержки на проведение транзакций и повысит финансовую доступность, а также откроет возможности для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов. В связи с этим, говорится в докладе регулятора, необходимо обеспечить безопасность и удобство новой валюты.

3. Похоже, Герман Греф не зря одевался в костюм слепоглухонемого с целью проверки качества обслуживания инвалидов (это было 4 года назад). Вот результат повышенного внимания к теме:

https://lenta.ru/articles/2020/10/15/sberbi/

В России почти 12 миллионов людей с инвалидностью, и уже три четвертых из них — клиенты экосистемы Сбера. Нам крайне важно знать, с чем именно связана их инвалидность: сколько среди них незрячих, неслышащих, передвигающихся в коляске и так далее. Ведь тогда мы будем понимать, кому и в каком офисе пригодится сурдоперевод, пандус при входе или банкомат с аудиорежимом. Поэтому родился такой проект: мы предлагаем людям с ограничениями по здоровью сообщить нам о своих специальных потребностях в отделении банка или в Сбербанк Онлайн, а до конца 2020 года это будет возможно сделать и в интернет-банке СберБизнес. <…>

Непосвященному человеку кажется удивительным, что незрячий может использовать смартфон и тем более совершать в нем финансовые операции. На самом деле это вполне обыденная вещь. Существуют общедоступные бесплатные программы — так называемые скринридеры, или программы экранного доступа: они озвучивают каждый элемент экрана, которого касается пользователь. В результате незрячий клиент слышит, какое действие он совершает прямо сейчас, и для него подобное взаимодействие с гаджетом естественно. <…>

Сейчас в банке обслуживаются более 150 тысяч корпоративных клиентов с разными видами инвалидности. Из них не менее тысячи — незрячие или слабовидящие предприниматели.

Возможно, обслуживание людей с ограниченными способностями кому-то покажется не самым выгодным направлением банковской деятельности. Тем не менее большая часть инвалидов — люди в возрасте, а у людей в возрасте обычно больше денег, чем у молодёжи.

Население России постепенно стареет и одновременно богатеет. По мере нашего превращения в нормальную «буржуазную» страну среди клиентов банков будет всё больше обеспеченных стариков (и у многих из них, к сожалению, будут проблемы со здоровьем). Здорово, что в Сбере видят все эти перспективы и уже сейчас готовятся к ним.