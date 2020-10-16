 

Экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева госпитализировали из-за проблем с дыханием

16.10.2020, 22:08, Новости дня

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил в социальных сетях, что его отправили на операцию. Он выразил надежду, что теперь «задышит полной грудью».

«Дорогие друзья. Не переживайте. Со мной все хорошо, просто плановая операция. У меня давно были проблемы с дыханием. Теперь задышу полной грудью», – написал юрист в своем Instagram.

Он также пояснил, что не хочет сейчас показывать себя своим подписчикам, поскольку «не в лучшем виде». «Валяюсь в больнице, читаю книги, работаю (дела-то ждать не будут), сплю больше. Кстати, никогда не думал, что только в больнице получиться немного отоспаться», – описал свой быт Пашаев.

Напомним, Пресненский суд Москвы получил официальный документ от Ефремова об отказе от адвокатских услуг Пашаева. Самого актера суд приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев и сам признавал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Власти Беларуси блокируют независимые интернет-ресурсы

03.07 / Киевское “Динамо” просит провести финал Кубка Украины в присутствии зрителей

04.08 / “Скоро подъедет БТР из Луцка”. В соцсетях обсуждают захват банка в Киеве

07.09 / Стало известно о проблемах с продажей в РФ импортного алкоголя

15.09 / Трамп пообещал быструю сделку с Ираном в случае победы на выборах

16.07 / Профильный комитет рекомендует Раде во втором чтении принять закон, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА – нардеп

02.10 / Мухи оказались полезными для сельского хозяйства

24.06 / “Локомотив” изолировался на базе в Баковке

16.07 / Суд продлил арест фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко

20.07 / Блогеры нашли примеры «странного» ведения следствия по делу Фургала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска