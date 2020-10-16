Экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева госпитализировали из-за проблем с дыханием

16.10.2020, 22:08, Новости дня

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил в социальных сетях, что его отправили на операцию. Он выразил надежду, что теперь «задышит полной грудью».

«Дорогие друзья. Не переживайте. Со мной все хорошо, просто плановая операция. У меня давно были проблемы с дыханием. Теперь задышу полной грудью», – написал юрист в своем Instagram.

Он также пояснил, что не хочет сейчас показывать себя своим подписчикам, поскольку «не в лучшем виде». «Валяюсь в больнице, читаю книги, работаю (дела-то ждать не будут), сплю больше. Кстати, никогда не думал, что только в больнице получиться немного отоспаться», – описал свой быт Пашаев.

Напомним, Пресненский суд Москвы получил официальный документ от Ефремова об отказе от адвокатских услуг Пашаева. Самого актера суд приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев и сам признавал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.