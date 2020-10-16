Депутат Госдумы внесен в черный список Азербайджана за визит в Карабах

16.10.2020, 22:08, Новости дня

Азербайджан включил депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в Нагорный Карабах, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

«Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия» в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики. Этот незаконный визит, который состоялся в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддержал так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне», – приводит сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства республики РИА «Новости».

Как заявили в МИД Азербайджана, «такой безответственный шаг депутата Государственной думы не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики».

«Имя Виталия Милонова внесено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики», – сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

В пятницу утром Ереван заявил о широкомасштабном наступлении армии Азербайджана на севере Карабаха. Позже Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичевани. В Ереване опровергли заявление Баку. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку не имеют намерений переносить военные действия на территорию Армении и не планируют просить военной помощи у Турции и у Пакистана.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.