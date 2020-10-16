Мнение: Тест на COVID-19 пришлось доставать прямо из лёгких

16.10.2020, 21:50, Разное

Плюс один к моим фобиям. Женщине после операции решили сделать тест на ковид и случайно оставили прибор для выявления инфекции в одном из легких.

У пациентки были какие-то проблемы с лёгкими, в больнице ей сделали операцию и установили специальную дыхательную трубку-трахеостому. Перед тем как её выписать, врачи должны были убедиться, что она не подхватила коронавирус, пока лежала в больнице. Из-за трахеостомы мазок нужно было брать через дыхательную трубку, но тут случилась страшная (для меня прям жуткая) ситуация: аппликатор сломался прямо во время процедуры.

Позже упавший фрагмент вытащили. Не без усилий правда. Прибор еще пришлось поискать в лёгком.

Врачи пояснили, что некоторые аппликаторы для проведения тестов на коронавирус специально сделаны таким образом, чтобы после взятия мазка ненужную длинную часть можно было легко отломать и выбросить, поместив в пробирку маленький фрагмент с материалом пациента.

Ну а еще представьте, в каких костюмах вынуждены работать врачи. У них скафандры, как будто они в Чернобыле работают. Не представляю, как они вообще операции проводят. Странно, что они еще чего-нибудь там не оставили.

От таких новостей уже дергается глаз. Коронавирусный ажиотаж бьет не только по лёгким, но и по нервам.