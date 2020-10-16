 

Помпео раскритиковал Турцию за действия на Кипре

16.10.2020, 21:48, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом назвал провокационными действия турецкой стороны на Кипре, сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео и министр Христодулидис обсудили действия «Турецкой республики Северного Кипра» по открытию части огороженной территории Вароши. Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность и отметил, что подобный шаг был провокационным, противоречил резолюциям СБ ООН 550 и 789 и не способствовал переговорам о разрешении конфликта», – передает РИА «Новости» ее слова.

При этом Помпео призвал вновь огородить территорию и приветствовал заявления на этот счет, сделанные ранее в СБ ООН.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал открытие набережной Вароши на Кипре. Это туристический квартал в Фамагусте (юго-восточное побережье Кипра), который был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года. Москва назвала действия Турции недопустимыми, а в Греции заявили о провокации со стороны Анкары.



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