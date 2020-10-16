Число случаев коронавируса в США превысило 8 млн

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16.10.2020, 21:48, Новости дня

По состоянию на 16 октября число заболевших коронавирусом в США составляет 8 млн 8 тыс. 402 человека, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

От COVID-19 в стране умерли 218 тыс. 97 человек, количество выздоровевших – 3 млн 177 тыс. 397, следует из данных на сайте университета.

Лидером по числу инфицированных является штат Калифорния – там было выявлено 868 тыс. 755 заболевших. На втором месте Техас – 837 тыс. 691 случай, на третьем Флорида с 748 тыс. 437 случаями.

Всего с начала пандемии коронавируса в мире заболели более 39 млн человек, из которых умерли 1,1 млн. В РФ были зарегистрированы 1 млн 369 тыс. 313 случаев заболевания COVID-19, из них летальных – 23 тыс. 723.

В Роспотребнадзоре сообщали, что наибольшее число пациентов с коронавирусом выявили среди офисных работников.



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