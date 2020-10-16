Ереван заявил о тяжелых боях на юге Карабаха

16.10.2020, 21:48, Новости дня

На южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются тяжелые бои, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня на южном и северном направлениях линии соприкосновения после массированной артподготвоки, при поддержке беспилотников, авиационных и ракетных средств противник перешел к широкомасштабному наступлению. Ожесточенные бои шли особенно на южном направлении. После двух атак на северном направлении противник был отброшен. Ему не удалось захватить ни одной позиции или высоты. Тяжелые бои на юге продолжаются», – приводит слова Ованнисяна РИА «Новости».

Представитель минобороны Армении также сообщил, что самые упорные бои идут на юге, приаракской равнине и на севере – Матагисском направлении. При этом он подчеркнул, что особых изменений на еще одном – Гадрутском направлении – нет.

В пятницу утром Ереван заявил о широкомасштабном наступлении армии Азербайджана на севере Карабаха. Позже Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичевани. В Ереване опровергли заявление Баку.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.