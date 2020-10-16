Ученые связали тяжелую форму COVID-19 с наличием волос на спине

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16.10.2020, 21:40, Разное

Ученые, представляющие Каролинский институт в Швеции, совместно с немецкими коллегами пришли к выводу, что тяжелая форма COVID-19 может быть связана с наличием волос на спине. Этот признак указывает на присутствие в ДНК человека унаследованных от неандертальцев генов.
Согласно статистике, таким генотипом обладают примерно 16% жителей Европы. В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, ученым удалось обнаружить элементы генов, определяющие более высокую вероятность возникновения цитокинового шторма и острого респираторного синдрома у людей с коронавирусом. Выявленные участки могут быть унаследованы от неандертальцев.

По словам российского генетика и биоинформатика Дмитрия Никогосова фрагменты ДНК неандертальцев встречаются в геноме тех людей, чьи далекие предки имели контакт с проживающими на материке Евразия неандертальцами. В результате это привело к появлению фертильного потомства. У современных людей участки генов неандертальцев ассоциированы с повышенным риском развития диабета, более интенсивным волосяным покровов на спине, повышенными рисками возникновения болезни Крона, волчанки.



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