 

В ЦАР заявили об укреплении дружбы с РФ

16.10.2020, 21:40, Разное

Россия укрепляет союзнические отношения с Центральноафриканской республикой. Такое мнение высказала министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра, комментируя поставку гуманитарной помощи и бронетехники из РФ.
Накануне, 15 октября, в Банги прошло торжественное вручение российских бронемашин вооруженным силам Центральноафриканской республики. По мнению главы Минобороны ЦАР, такой жест говорит о намерении РФ укрепить мощь республики. Это явно свидетельствует о дружбе между странами.

Подаренные бронеавтомобили прошли парадом по улицам столицы. А жителям Банги раздавали подарки, привезенные из России: детей порадовали конфетами «Мишка на Севере» и мороженым. Вечером в столице состоялся праздничным концерт с салютом.

Как отметил глава республики Фостен-Арканж Туадера, поставка российской техники – это результат его последней поездки в РФ. Также президент пообещал, что ЦАР продолжит работать над укреплением мира и безопасности.



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