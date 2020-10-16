В ЦАР заявили об укреплении дружбы с РФ

16.10.2020, 21:40, Разное

Россия укрепляет союзнические отношения с Центральноафриканской республикой. Такое мнение высказала министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра, комментируя поставку гуманитарной помощи и бронетехники из РФ.

Накануне, 15 октября, в Банги прошло торжественное вручение российских бронемашин вооруженным силам Центральноафриканской республики. По мнению главы Минобороны ЦАР, такой жест говорит о намерении РФ укрепить мощь республики. Это явно свидетельствует о дружбе между странами.

Подаренные бронеавтомобили прошли парадом по улицам столицы. А жителям Банги раздавали подарки, привезенные из России: детей порадовали конфетами «Мишка на Севере» и мороженым. Вечером в столице состоялся праздничным концерт с салютом.

Как отметил глава республики Фостен-Арканж Туадера, поставка российской техники – это результат его последней поездки в РФ. Также президент пообещал, что ЦАР продолжит работать над укреплением мира и безопасности.