 

“Волосы не зубы, отрастут”: Ханна удивила поклонников резкой сменой имиджа

16.10.2020, 21:40, Разное

Популярная певица Ханна разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, на котором предстала перед камерой с абсолютно новой для себя прической. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Стоит отметить, что традиционно поклонники красавицы привыкли её видеть с длинными волосами русого цвета, однако на опубликованном фото она позирует в салоне автомобиля с прической длиной до плеч. При этом цвет волос Ханна сменила на насыщенный блонд и, как выяснилось, подобная метаморфоза планировалась ей уже давно. “В крайний солнечный день бабьего лета я все-таки решилась. Но в конце концов, как говориться, “волосы не зубы, отрастут”. Зато чувствую себя свежей и супер-секси!” – призналась подписчикам исполнительница. К слову, она не исключила в будущем возврата к русому цвету волос, но к такому шагу певица планирует прибегнуть не ранее, чем через пять лет. Также Ханна анонсировала фолловерам в своем микроблоге “много секси-фоток” в новом образе.

Поклонники красотки наполнили ленту множеством восторженных комментариев, в которых назвали любимицу “шикарной” и “секси”. К слову, один из подписчиков даже сравнил звезду сцены с богиней красоты Афродитой. За день публикация набрала почти 100 тысяч “лайков”.



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