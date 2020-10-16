 

Эрдоган выступил со скандальным заявлением по Крыму

16.10.2020, 21:23, Разное

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, по итогам которых выступил со скандальным заявлением по Крыму. Политик подчеркнул, что не признавал и не признает российской юрисдикции над полуостровом, передает RT. Также он заверил своего коллегу в поддержке территориальной целостности и политического единства Украины.



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